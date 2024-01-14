14 января

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Жители Бурятии становятся бизнесменами благодаря соцконтрактам

Жители Бурятии становятся бизнесменами благодаря соцконтрактам
Экономика,  Фото:Pixabay.com
Одна из наших землячек начала обучать детей программированию
 
Несколько лет назад в Бурятии запустили программу под названием «Социальный контакт», которая реализуется в рамках нацпроекта «Демография». Благодаря ей жители республики могут получить определённую сумму на открытие собственного дела, развитие личного подсобного хозяйства, трудоустройство, переобучение и дальше зарабатывать уже самостоятельно. Деньги при этом возвращать не надо.

В ушедшем 2023 году соцконтракт заключили 62 жителя Баргузинского района. Из них 15 успешно защитили бизнес-планы и получили средства на реализацию своих идей, сообщили в Минсоцзащиты РБ. На развитие собственного дела им выделили в общей сложности 4 миллиона 800 тысяч рублей.

Самой молодой участнице – 20 лет. Она решила обучать программированию школьников. В 2023-ем год семь детей уже освоили его и получили сертификаты, а 15 сейчас продолжают обучение.

Ранее в министерстве рассказали, что в прошлом году к программе по преодолению трудной жизненной ситуации присоединились 2039 наших земляков. По всем направлениям социального контракта им оказали поддержку на 411 миллионов 800 тысяч рублей. Самозанятыми стали 804 человека, которые получили на реализацию бизнес-проектов свыше 279 миллионов.
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