В Монголии ощутимо сократилось поголовье скота

Экономика, Фото: Баир Мохосоев

Озвучены предварительные результаты переписи скота



В Монголии, по предварительным результатам переписи домашнего скота, поголовье скота по всей стране на конец 2023 года составило 64,7 млн голов. Это на 9,1% меньше по сравнению с предыдущим годом, сообщил национальный статистический комитет Монголии (НСК).



По сравнению с предыдущим годом поголовье овец сократилось на 3,3 млн голов (10,2%), коз – на 3,0 млн голов (10,7%), коров – на 164,3 тыс. голов (3,0%), лошадей – на 6,9 тыс. голов (0,1%) и верблюдов – на 3,4 тыс. голов (0,7%). Кроме того, количество домохозяйств с домашним скотом составило 247,8 тыс., по сравнению с предыдущим годом оно сократилось на 0,5 тыс.



По данным комитета, общее поголовье лошадей в 2023 году составило 4,8 млн голов или 7,5% от общего числа домашнего скота, коров – 5,3 млн или 8,3%, верблюдов - 473,9 тыс. или 0,7%, овец - 29,4 млн или 45,5%, коз - 24,6 млн голов или 38,1%.



Согласно предварительным результатам переписи домашнего скота, аймак Архангай лидирует по поголовью лошадей и коров, Хувсгел – по поголовью овец, Умнеговь – по поголовью верблюдов, а аймак Баянхонгор – по поголовью коз. Пять провинций с наибольшим поголовьем скота возглавляет аймак Хувсгел, где насчитывается 5,7 млн голов скота, за ним следует аймак Туве с 4,9 млн голов скота, аймак Архангай - с 4,8 млн голов скота, аймак Уверхангай - с 4,7 млн голов скота.



Поголовье скота в аймаках Орхон, Дундговь, Уверхангай и Баянхонгор увеличилось на 5,4% - 352,6 тысячи голов по сравнению с предыдущим годом. Однако поголовье скота в аймаках Говь-Сумбэр, Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Говь-Алтай, Туве, Дорнод, Баян-Улгий, Булган, Ховд, Увс, Хувсгел, Умнеговь, Дорноговь, Завхан, Хэнтий, Сухэ-Батор, Архангай и городе Улан-Баторе сократилось в пределах от 14,4 тыс. до 1,0 миллиона голов. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».



