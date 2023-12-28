Доходы населения в Бурятии перевалили за 380 миллиардов



Общий объём денежных доходов населения в Бурятии в 2022 году оценили в 383 миллиарда 397 миллионов рублей. Темп их роста относительно 2021-го увеличился на 14,7%, рассказали в Бурятстате.



Большая часть этой суммы – 59,6% – оплата труда наёмных работников (то есть зарплаты), 25,3% – социальные выплаты, 8,7% – доходы от предпринимательской и другой производственной деятельности, 4,6% – прочие поступления и 1,8% – от собственности.



- По сравнению с итогами 2021-го прирост общего объёма доходов населения республики от предпринимательской и иной производственной деятельности составил 22,9%, прочих денежных поступлений – 18,8%, оплаты труда –17,3%, социальных выплат – 6,8 %, а доходов от собственности – 2,9%, – отметили в ведомстве.



Расходы же достигли 374 миллиарда 682 миллиона 900 тысяч рублей (+12,9%): 88,4% – это потребительские (покупка товаров (+12,9%) и оплата различных услуг (+13,6%), платежи за товары (работы, услуги), произведённые за рубежом за наличные деньги и с использованием пластиковых карт), 10,5% – обязательные платежи и разнообразные взносы и 1,1% – остальные траты.



Обязательные платежи и разнообразные взносы включают налоги и сборы, оплату страховок, взносы в общественные и кооперативные организации, а также проценты, уплаченные за банковские кредиты (включая валютные).



- Общий объём обязательных платежей и разнообразных взносов снизился на 5,6 % по сравнению с 2021 годом. Прочие расходы – это приобретение лотерейных билетов, отправление денежных переводов и безвозмездные переводы физических лиц за рубеж. В сравнении с предыдущим годом они возросли на 16,3%, – добавили в Бурятстате.



Уровень среднедушевых денежных доходов населения в 2022-ом составил 32 726 рублей (+15,6% за год), величина прожиточного минимума – 15 172 (+ 18,4%).

