26 декабря

25 декабря

Популярное

В Бурятии планируют открыть центр компетенций в сфере туризма

В Бурятии планируют открыть центр компетенций в сфере туризма
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Он появится на базе Байкальского колледжа туризма и сервиса

Центр компетенций в сфере туризма планируют создать в Бурятии. Открыть его решили на базе Байкальского колледжа туризма и сервиса, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Здесь будут заниматься в том числе развитием фудсервиса (это поставки продуктов и сопутствующих товаров в гостиницы, рестораны и прочие туристические объекты). 

- На базе колледжа создается тренинговый центр, где будут проводиться курсы повышения квалификации, мастер-классы для преподавателей, студентов учебных заведений и рестораторов. Также тренинговый центр планируем использовать для проведения конкурсов профессионального мастерства, - отметил директор колледжа Баир Ангуров.

Проект презентовали главе Бурятии Алексею Цыденову 25 декабря во время совета по туризму.

- В туристическом бизнесе очень много составляющих. И самое главное - качественный сервис. Инфраструктура важна, природа, достопримечательности важны, но, если не будет сервиса, всё это остается потенциалом, а не реализованной возможностью. Мы в начале пути по развитию туризма. Хорошо, что мы на этот путь встали, пришли инвесторы, заработала глэмпинговая программа, инфраструктура развивается. Сегодня мы встретили в аэропорту 700-тысячного пассажира. В общем, все сопутствующие вещи у нас создаются, надо только работать, - отметил Алексей Цыденов.

По словам заместителя министра туризма Туяны Дугаровой, несмотря на ежегодные курсы повышения квалификации, работников недостаточно. Так, потребность в кадрах на 2024 год, по оценочным данным, составляет 1404 специалиста, а по данным министерства образования, обучение сейчас проходят 1120 студентов. При этом основной процент выпускников после получения образования работают в других отраслях.

- Новый формат совета позволил наглядно показать потенциал развития туризма в Бурятии. Всё начинается с кадров, с людей: с горничных, администраторов, экскурсоводов, туроператоров, рестораторов и многих тех, кого «касается» турист, - отметил министр туризма Алдар Доржиев.


туризм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии увеличили размер прожиточного минимума
В Бурятии увеличили размер прожиточного минимума
Экономика, 26.12.2023
Постановление подписал глава республики
В Бурятии планируют открыть центр компетенций в сфере туризма
В Бурятии планируют открыть центр компетенций в сфере туризма
Экономика, 26.12.2023
Он появится на базе Байкальского колледжа туризма и сервиса
В Бурятии назвали самых востребованных специалистов уходящего года
В Бурятии назвали самых востребованных специалистов уходящего года
Экономика, 26.12.2023
Они пользуются огромным спросом на рынке труда
В Бурятии утвердили повышение зарплат бюджетникам
В Бурятии утвердили повышение зарплат бюджетникам
Экономика, 25.12.2023
Об этом сообщил глава Алексей Цыденов
В Бурятии поднимут зарплаты работникам сферы культуры
В Бурятии поднимут зарплаты работникам сферы культуры
Экономика, 21.12.2023
Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов
В Улан-Удэ ставшие «золотыми» яйца начали дешеветь
В Улан-Удэ ставшие «золотыми» яйца начали дешеветь
Экономика, 21.12.2023
Цены на них понемногу поползли вниз
В столице Бурятии утвердили бюджет на три года
В столице Бурятии утвердили бюджет на три года
Экономика, 20.12.2023
В 2023 и 2024 он увеличился благодаря безвозмездным поступлениям
В Улан-Удэ комнаты в коммуналках подорожали почти до полутора миллионов
В Улан-Удэ комнаты в коммуналках подорожали почти до полутора миллионов
Экономика, 18.12.2023
С начала года цены на них в столице Бурятии взлетели на 37%
Бурятия оказалась 33-й в стране по доступности автокредитов
Бурятия оказалась 33-й в стране по доступности автокредитов
Экономика, 18.12.2023
Большинство жителей республики не могут позволить себе новые машины
В пищевую промышленность Бурятии стали больше инвестировать
В пищевую промышленность Бурятии стали больше инвестировать
Экономика, 18.12.2023
В следующем году предприятия планируют увеличить инвестиционную активность
В Бурятии назвали число людей, пересекших границу с Монголией с начала года
В Бурятии назвали число людей, пересекших границу с Монголией с начала года
Экономика, 18.12.2023
Ежесуточно через пункт пропуска Кяхта перемещалось порядка 1600 человек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^