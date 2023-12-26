В Бурятии планируют открыть центр компетенций в сфере туризма

Экономика, Фото: пресс-служба правительства РБ

Он появится на базе Байкальского колледжа туризма и сервиса



Центр компетенций в сфере туризма планируют создать в Бурятии. Открыть его решили на базе Байкальского колледжа туризма и сервиса, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Здесь будут заниматься в том числе развитием фудсервиса (это поставки продуктов и сопутствующих товаров в гостиницы, рестораны и прочие туристические объекты).



- На базе колледжа создается тренинговый центр, где будут проводиться курсы повышения квалификации, мастер-классы для преподавателей, студентов учебных заведений и рестораторов. Также тренинговый центр планируем использовать для проведения конкурсов профессионального мастерства, - отметил директор колледжа Баир Ангуров.



Проект презентовали главе Бурятии Алексею Цыденову 25 декабря во время совета по туризму.



- В туристическом бизнесе очень много составляющих. И самое главное - качественный сервис. Инфраструктура важна, природа, достопримечательности важны, но, если не будет сервиса, всё это остается потенциалом, а не реализованной возможностью. Мы в начале пути по развитию туризма. Хорошо, что мы на этот путь встали, пришли инвесторы, заработала глэмпинговая программа, инфраструктура развивается. Сегодня мы встретили в аэропорту 700-тысячного пассажира. В общем, все сопутствующие вещи у нас создаются, надо только работать, - отметил Алексей Цыденов.



По словам заместителя министра туризма Туяны Дугаровой, несмотря на ежегодные курсы повышения квалификации, работников недостаточно. Так, потребность в кадрах на 2024 год, по оценочным данным, составляет 1404 специалиста, а по данным министерства образования, обучение сейчас проходят 1120 студентов. При этом основной процент выпускников после получения образования работают в других отраслях.



- Новый формат совета позволил наглядно показать потенциал развития туризма в Бурятии. Всё начинается с кадров, с людей: с горничных, администраторов, экскурсоводов, туроператоров, рестораторов и многих тех, кого «касается» турист, - отметил министр туризма Алдар Доржиев.





