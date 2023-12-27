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В Улан-Удэ за год заметно подорожали квартиры на вторичке

В Улан-Удэ за год заметно подорожали квартиры на вторичке
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Цены на них взлетели почти на 22%

Специалисты федерального портала «Мир квартир» проанализировали стоимость жилья на вторичном рынке в 70 российских городах, где насчитывается более 300 тысяч человек. В среднем по стране квадратный метр за год подорожал на 13,7%, до 109 251 рубля, а сами квартиры – на 15,1%, до 5 миллионов 880 тысяч.

В Улан-Удэ за «квадрат» жилья на вторичке просят примерно 114 197 рублей. За год он стал дороже на 19,5% (в IV квартале 2023-го – на 8,4%). Квартиру в столице Бурятии сегодня можно приобрести примерно за 6 миллиона 19 тысячи 939 рублей (+21,8% за год и +7,4% с октября по декабрь).

Соседняя Чита расположилась на 14-ой строчке из 70-ти. Там за квадратный метр в старых домах просят 120 770 рублей, за жильё в среднем – 6 миллионов 834 тысячи (+13,3% за год), в Иркутске (13-ое место) – 123 549 рублей и 6 миллионов 684 тысячи соответственно (прирост за год – на 13,7%).

По данным портала, в уходящем году «квадрат» на вторичном рынке подорожал везде, кроме Сочи (-2,7%). Сильнее всего – в Челябинске (на 44,7%), Магнитогорске (39,1%), Нижнем Тагиле (34,2%), Новокузнецке (31,9%), Владикавказе (31,7%), Волжском (31,3%), Чебоксарах (29,9%), Тольятти (28,8%), Кемерово (26,9%) и Кургане (25,8%). Незначительно – в Краснодаре (на 0,3%), Калининграде (1,7%), Санкт-Петербурге (2,5%), Ленинградской области (2,7%), Белгороде (3,2%), Курске (4,4%), Московской области (4,6%), Владивостоке (4,8%), Севастополе (5,1%) и Калуге (6,4%).

А вот квартиры наценились во всех городах без исключения. В лидерах – Магнитогорск (45,2%), Челябинск (41,9%), Нижний Тагил (36,2%), Владикавказ (34,2%), Волжский (33,8%), Тольятти (31%), Новокузнецк (29,8%), Саратов (+29,3%), Симферополь (28,2%) и Киров (28,1%). Наименьшее повышение зафиксировали в Питере (1,3%), Калининграде (1,3%), Сочи (2,2%), Краснодаре (2,2%), Ленинградской области (2,9%), Подмосковье (5,1%), Севастополе (5,8%), Владивостоке (6,2%), Новосибирске (6,4%) и Тюмени (6,5%).

По словам генерального директора «Мира квартир» Павла Луценко, вторичная недвижимость в российских городах в первые три квартала дорожала равномерно, а вот в четвёртом произошёл скачок до 6%. Причина тому – рост ставок по ипотеке.

- Покупатели старались успеть взять кредиты на старых условиях, и продавцы, пользуясь ажиотажем, принялись поднимать ценники. Кроме того, в ряде городов спрос на «вторичку» стал перетекать с рынка новостроек, где новые условия по льготной ипотеке оказались критичными, – пояснил Павел Луценко. – В новом году рост цен на такие квартиры, скорее всего, примет свои обычные, скромные значения. Падения мы не ожидаем: во-первых, из-за растущей инфляции, во-вторых, из-за того, что регулярный рынок хорошо конкурирует с первичным.
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