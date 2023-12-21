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В Бурятии поднимут зарплаты работникам сферы культуры

В Бурятии поднимут зарплаты работникам сферы культуры
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов

Зарплаты у артистов, актёров, режиссёров, художников, библиотекарей, музейных работников, преподавателей детских школ искусств в Бурятии вырастут. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.

- Под индексацию попадают все работники республиканских и муниципальных учреждений культуры и учреждений допобразования отрасли «Культура». Предусмотрели в республиканском бюджете на эти цели 106,1 млн рублей. Доплаты работники должны получить уже до конца этого года за 2023 год, в следующем году будет начисляться зарплата в увеличенном размере, - уточнил он.

Субсидию на увеличение фонда зарплаты для работников культуры получат все районы Бурятии, а также Северобайкальск и Улан-Удэ.

заработная плата культура

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