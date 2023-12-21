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В Улан-Удэ ставшие «золотыми» яйца начали дешеветь

В Улан-Удэ ставшие «золотыми» яйца начали дешеветь
Экономика,  Фото:pixabay.com
Цены на них понемногу поползли вниз

В столице Бурятии начали переписывать ценники на куриные яйца, которые в ноябре стали одним из лидеров продовольственной инфляции. «Байкал-Daily» изучил цены на этот продукт в нескольких крупнейших торговых сетях города.

Так, в одной из них за десяток яиц первой категории сегодня просят от 97 до 120 рублей, а отборных – 132. В другой цены оказались выше: стандартная каретка отборных обойдётся в 179 рублей, первой категории – примерно в 154. В интернет-магазине были упаковки и за привычные сто, но их, судя по всему, уже разобрали – возле товара надпись «Нет в наличии».

В третьей торговой сети цены доходят до 150-170 рублей за десяток отборной категории, 119-130 – первой и 119-120 – второй. И, наконец, в четвёртой – до 150, 140 и 120 соответственно.

За неделю яйца в Улан-Удэ подешевели, хоть и незначительно. На минувших выходных десяток отборных в местных торговых точках продавали за 149-169 рублей, но где-то – и за 184, первой категории – за 130-152, а 10 штук второй – за 120-130.

Яйца даже стали темой для обсуждения во время недавнего общения президента РФ Владимира Путина с населением и журналистами. В ходе прямого эфира 14 декабря россияне поинтересовались у главы государства, откуда взялись такие цены. Пенсионеры призвали их «пожалеть».

Путин, в свою очередь, пояснил, что спрос увеличился, а «объёмы производства – нет».

- Вовремя не открыли импорт в должном объёме, – заявил он. – Сейчас, кстати говоря, и из Турции предлагают поставки дополнительные, и из других стран, Беларуси. Но вовремя не открыли. Решение в декабре должны принять. Ситуация, без всякого сомнения, будет улучшаться. Очень надеюсь на это и приношу извинения на этот счёт. Сбой в работе правительства.

Вскоре в федеральном Минсельхозе рассказали, как собираются стабилизировать цены.

- Работаем над увеличением объёмов собственного производства яиц и переводом производителей и торговых сетей на долгосрочные контракты. Рассматриваем вопрос об обнулении импортных пошлин и поставке необходимого объёма из дружественных стран, – цитировали в официальном telegram-канале ведомства министра Дмитрия Патрушева.

А накануне стало известно, что ситуация стабилизируется после Нового года. В Минсельхозе заверили, что этому поспособствует увеличение собственного производства и поступление продукции из дружественных стран по нулевой пошлине.

яйца цены продукты питания

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