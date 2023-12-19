Районам Бурятии выделили 70 млн рублей на уборку снега

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Об этом сообщил глава Бурятии



Дополнительные 70 млн рублей выделены районам Бурятии на уборку снега и обеспечение проезда по дорогам. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.



- Сейчас в районах сложная ситуация со снегом на дорогах. Вчера нашли доп. деньги, чтобы помочь районам. Сегодня доведём 70 млн рублей до районов на уборку снега и обеспечение проезда по дорогам. Прошу районы оперативно провести работы, - написал глава республики.



Отметим, в этом году не раз поступали жалобы жителей районов на неубранный снег.



