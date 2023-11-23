23 ноября

22 ноября

Популярное

Забайкальский край получит дополнительно 124 млн рублей на защиту от паводков

Забайкальский край получит дополнительно 124 млн рублей на защиту от паводков
Экономика,  Фото:pixabay.com

Так решил премьер-министр Мишустин

Ряд регионов получит дополнительное финансирование на мероприятия по защите от сезонных паводков и наводнений. Распоряжения о перераспределении на эти цели более 400 млн рублей подписал 22 ноября председатель правительства Михаил Мишустин.

Средства будут направлены на капитальный ремонт гидротехнических сооружений в Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках, Дагестане, Мордовии, Забайкальском крае, Московской области. Это позволит провести необходимые работы и защитить от подтопления жилые дома, предприятия, дороги и объекты инфраструктуры.

Конкретно Забайкальский край получит 124 млн рублей. Субсидии «отнимут» у Приморского края (60 млн) и Тамбовской области (64 млн). На какие именно цели направят эти деньги, решат краевые власти.

Работа ведётся в рамках федеральных проектов «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» и «Сохранение уникальных водных объектов».
паводок Забайкалье Забайкальский край

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Минтранс России: «Перевозки по озеру Байкал увеличились на 12%»
Минтранс России: «Перевозки по озеру Байкал увеличились на 12%»
Экономика, 23.11.2023

Путин поддержал обновление инфраструктуры

В Бурятии появились ещё 10 электрозарядных станций для электромобилей
В Бурятии появились ещё 10 электрозарядных станций для электромобилей
Экономика, 22.11.2023
Адреса установки определены вместе с электромобилистами
Улан-Удэ оказался в числе городов с невысоким качеством жизни
Улан-Удэ оказался в числе городов с невысоким качеством жизни
Экономика, 22.11.2023
Исследование провёл Финансовый университет при правительстве России
Самая грандиозная стройка: В развитие центра столицы Бурятии вложат порядка 30 млрд рублей
Самая грандиозная стройка: В развитие центра столицы Бурятии вложат порядка 30 млрд рублей
Экономика, 21.11.2023
Возможно, впервые в республике появятся платные или многоуровневые парковки
На авиарейсы на север Бурятии резко закончились билеты
На авиарейсы на север Бурятии резко закончились билеты
Экономика, 21.11.2023
Вопрос с финансированием сейчас решается
Бурятию включили в топ-30 регионов по уровню зарплат
Бурятию включили в топ-30 регионов по уровню зарплат
Экономика, 20.11.2023
Эксперты подсчитали, сколько жителей получают зарплату свыше 100 тысяч рублей
В Бурятии выявлено свыше 2 тысяч гектаров земли под жилую застройку
В Бурятии выявлено свыше 2 тысяч гектаров земли под жилую застройку
Экономика, 20.11.2023
Для многоквартирной застройки можно использовать более 30 участков
Жители Бурятии продолжают бегство на запад России
Жители Бурятии продолжают бегство на запад России
Экономика, 17.11.2023
Они устремились в российскую столицу, Подмосковье и Питер
В Бурятии сиротам, участвующим в СВО, будут давать деньги на жильё вне очереди
В Бурятии сиротам, участвующим в СВО, будут давать деньги на жильё вне очереди
Экономика, 16.11.2023
Средства на квартиры им выделят из республиканского бюджета

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^