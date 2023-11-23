Забайкальский край получит дополнительно 124 млн рублей на защиту от паводков

Так решил премьер-министр Мишустин

Ряд регионов получит дополнительное финансирование на мероприятия по защите от сезонных паводков и наводнений. Распоряжения о перераспределении на эти цели более 400 млн рублей подписал 22 ноября председатель правительства Михаил Мишустин.

Средства будут направлены на капитальный ремонт гидротехнических сооружений в Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках, Дагестане, Мордовии, Забайкальском крае, Московской области. Это позволит провести необходимые работы и защитить от подтопления жилые дома, предприятия, дороги и объекты инфраструктуры.

Конкретно Забайкальский край получит 124 млн рублей. Субсидии «отнимут» у Приморского края (60 млн) и Тамбовской области (64 млн). На какие именно цели направят эти деньги, решат краевые власти.

Работа ведётся в рамках федеральных проектов «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» и «Сохранение уникальных водных объектов».