Компенсации представляют более 51 тыс человек
Правительство России направит Бурятии допфинасирование на компенсации оплаты жилищно-коммунальных услуг для отдельных категорий граждан. Всего республика получит из федерального бюджета 631,3 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель рравительства РФ Михаил Мишустин.
По данным минсоцзащиты Бурятии, в республике компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются 51,5 тысяче граждан. Речь идёт о мерах социальной поддержки федеральных льготников – инвалидов, ветеранов боевых действий, а также пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф.
Таким гражданам положена компенсация – до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счёт федерального бюджета. Всего на такие компенсации в 2023 году в федеральном бюджете предусмотрено более 105 млрд рублей.
Консультацию о мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан в районах республики можно получить в отделах социальной защиты населения, в Улан-Удэ – по телефону 573-900, либо 571-600.
Правительство России выделило Бурятии 631 млн на соцподдержку по оплате ЖКУ
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