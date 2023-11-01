01 ноября

31 октября

Популярное

Правительство России выделило Бурятии 631 млн на соцподдержку по оплате ЖКУ

Правительство России выделило Бурятии 631 млн на соцподдержку по оплате ЖКУ
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Компенсации представляют более 51 тыс человек

Правительство России направит Бурятии допфинасирование на компенсации оплаты жилищно-коммунальных услуг для отдельных категорий граждан. Всего республика получит из федерального бюджета 631,3 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель рравительства РФ Михаил Мишустин.

По данным минсоцзащиты Бурятии, в республике компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются 51,5 тысяче граждан. Речь идёт о мерах социальной поддержки федеральных льготников – инвалидов, ветеранов боевых действий, а также пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф.

Таким гражданам положена компенсация – до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счёт федерального бюджета. Всего на такие компенсации в 2023 году в федеральном бюджете предусмотрено более 105 млрд рублей.

Консультацию о мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан в районах республики можно получить в отделах социальной защиты населения, в Улан-Удэ – по телефону 573-900, либо 571-600.
компенсация правительство России

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии долги перед 145 работниками погасили благодаря прокуратуре
В Бурятии долги перед 145 работниками погасили благодаря прокуратуре
Экономика, 31.10.2023
Накопилась задолженность в размере более 3,6 млн рублей
В Бурятии усиленно думают, что делать с дикими ценами на дрова
В Бурятии усиленно думают, что делать с дикими ценами на дрова
Экономика, 30.10.2023
Жителям республики посоветовали запасаться ими с лета

В Бурятии зафиксировали ускорение роста цен
В Бурятии зафиксировали ускорение роста цен
Экономика, 30.10.2023
Во многом это связано с динамикой стоимости стройматериалов
Эксперты порадовали водителей Бурятии зарплатой в 155 тысяч рублей
Эксперты порадовали водителей Бурятии зарплатой в 155 тысяч рублей
Экономика, 30.10.2023
Она оказалась одной из самых высоких на Дальнем Востоке
За месяц в Бурятии почти в шесть раз увеличилась задолженность по зарплате
За месяц в Бурятии почти в шесть раз увеличилась задолженность по зарплате
Экономика, 27.10.2023
Своих денег не могут дождаться уже сотрудники двух компаний

В Бурятии жалуются на резко подорожавшие яйца
В Бурятии жалуются на резко подорожавшие яйца
Экономика, 27.10.2023

Цены на них взвинтили поставщики

В Забайкалье выберут застройщиков Дальневосточного квартала
В Забайкалье выберут застройщиков Дальневосточного квартала
Экономика, 26.10.2023
В регионе объявлен конкурс на строительство
«Не на копейки, а на рубли»: В Бурятии сельчан ужаснули ценники в магазинах
«Не на копейки, а на рубли»: В Бурятии сельчан ужаснули ценники в магазинах
Экономика, 26.10.2023
Люди заявили, что товары там дорожают каждый день

Горсовет Улан-Удэ принял в первом чтении бюджет на 2024 год
Горсовет Улан-Удэ принял в первом чтении бюджет на 2024 год
Экономика, 25.10.2023
Доходы планируются в сумме 21 млрд рублей
Кому жить хорошо: Стало известно, кто в Бурятии получает по 180 с лишним тысяч в месяц
Кому жить хорошо: Стало известно, кто в Бурятии получает по 180 с лишним тысяч в месяц
Экономика, 25.10.2023
Самая высокая зарплата в республике оказалась у добытчиков полезных ископаемых

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^