Накопилась задолженность в размере более 3,6 млн рублей
В Муйском районе Бурятии по требованию прокуратуры выплатили задолженность по заработной плате работникам двух теплоснабжающих предприятий.
- Установлено, что в двух ресурсоснабжающих организациях, осуществляющих деятельность по предоставлению коммунальных услуг населению, образовалась задолженность по заработной плате перед 145 работниками в размере более 3,6 млн рублей. В связи с этим прокурор района руководителям предприятий внес представления об устранении нарушений трудового законодательства. По результатам их рассмотрения долг по оплате труда погашен в полном объёме.
В отношении работодателей возбуждены административные производства по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы в установленный срок». Также они предостережены о недопустимости нарушений закона в указанной сфере.
В Бурятии долги перед 145 работниками погасили благодаря прокуратуре
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