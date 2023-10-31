В Бурятии долги перед 145 работниками погасили благодаря прокуратуре

Накопилась задолженность в размере более 3,6 млн рублей



В Муйском районе Бурятии по требованию прокуратуры выплатили задолженность по заработной плате работникам двух теплоснабжающих предприятий.



- Установлено, что в двух ресурсоснабжающих организациях, осуществляющих деятельность по предоставлению коммунальных услуг населению, образовалась задолженность по заработной плате перед 145 работниками в размере более 3,6 млн рублей. В связи с этим прокурор района руководителям предприятий внес представления об устранении нарушений трудового законодательства. По результатам их рассмотрения долг по оплате труда погашен в полном объёме.



В отношении работодателей возбуждены административные производства по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы в установленный срок». Также они предостережены о недопустимости нарушений закона в указанной сфере.









