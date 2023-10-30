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В Бурятии усиленно думают, что делать с дикими ценами на дрова

В Бурятии усиленно думают, что делать с дикими ценами на дрова
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Жителям республики посоветовали запасаться ими с лета

На совещании в Народном Хурале обсудили цены на твёрдое топливо. Участники совещания заметили, что дрова начинают дорожать с наступлением холодов.

Теперь депутаты ломают голову, что же можно предпринять, чтобы не было спекуляций в этой сфере и почему наблюдается колоссальная разница между утверждённой ценой и рыночной. И в итоге порекомендовали правительству республики в преддверии отопительного сезона «усилить контроль за ценообразованием на твёрдое топливо».

Кроме того, по мнению парламентариев, нужно формировать у людей привычку заготавливать дрова заранее, ведь летом они стоят намного дешевле. Назвали на совещании и причины, которые влияют на подорожание. Среди них – рост цен на смежных рынках и на расходные материалы и увеличение расстояния вывозки.

Несколько недель назад жители пригородного Иволгинского района возмутились из-за резкой наценки на топливо. По словам сельчан, такое наблюдается каждый год.

- Ну невозможно уже – ломят 12 тысяч за небольшой УАЗик. И это минимум. Откуда у нас такие деньги, если зарплата – всего лишь 20 000 рублей? И на зиму нужно четыре таких УАЗа. Откуда такие цены, кто их назначает? Хотелось бы узнать, – говорилось в сообщении, размещённом в группе «Иволга-инфо.24/7».

В республиканской службе по тарифам (РСТ) пояснили: твёрдое топливо продают частники и цены на него государство никак не регулирует. Однако правительство РБ вместе с агентством лесного хозяйства прорабатывает дополнительные механизмы для оптимизации стоимости дров.

Прокомментировали ситуацию и в республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ). Там пояснили, что попённая плата (сумма, которую отдают заготовители леса в бюджет) за кубометр древесины в республике колеблется от 200 до 350 рублей. Заготовку предприниматели осуществляют в отдалённых районах – Хоринском, Прибайкальском, Кижингинском и Еравнинском. Среднее расстояние перевозки там – от 200 километров.

Кроме того, учитываются расходы на саму заготовку, материалы и оборудование. Из этого и складывается итоговая цена за кубометр у предпринимателей. РАЛХ рыночную стоимость твёрдого топлива не контролирует. 

дрова Народный Хурал правительство РБ

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