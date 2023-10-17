В Бурятии объяснили дикий рост цен на дрова

В РАЛХ рассказали, из чего складывается их стоимость
На минувшей неделе жители пригородного Иволгинского района возмутились ростом цен на дрова. Они, по словам сельчан, дорожают с каждым годом.
- Ну невозможно уже – ломят 12 тысяч за небольшой УАЗик. И это минимум. Откуда у нас такие деньги, если зарплата – всего лишь 20 000 рублей? И на зиму нужно четыре таких УАЗа. Откуда такие цены, кто их назначает? Хотелось бы узнать, – говорилось в сообщении, размещённом в группе «Иволга-инфо.24/7».
В республиканской службе по тарифам (РСТ) пояснили: твёрдое топливо продают частники и цены на него государство никак не регулирует. Однако правительство РБ вместе с агентством лесного хозяйства прорабатывает дополнительные механизмы для оптимизации стоимости дров.
Прокомментировали ситуацию и в республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ). Там пояснили, что попённая плата (сумма, которую отдают заготовители леса в бюджет) за кубометр древесины в республике колеблется от 200 до 350 рублей. Заготовку дров предприниматели осуществляют в отдалённых районах – Хоринском, Прибайкальском, Кижингинском и Еравнинском. Среднее расстояние перевозки там – от 200 километров.
Кроме того, учитываются расходы на саму заготовку, материалы и оборудование. Из этого и складывается итоговая цена за кубометр у предпринимателей. РАЛХ рыночную стоимость твёрдого топлива не контролирует.
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Общество, Фото:
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