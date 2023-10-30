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Эксперты порадовали водителей Бурятии зарплатой в 155 тысяч рублей

Эксперты порадовали водителей Бурятии зарплатой в 155 тысяч рублей
Экономика,  Фото:Cергей Тарасенко
Она оказалась одной из самых высоких на Дальнем Востоке

В последнее воскресенье октября в России отмечался День автомобилиста. В преддверии этой даты представители российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter решили выяснить, насколько сегодня востребованы водители в разных российских регионах и какие зарплаты им предлагают.

За 10 месяцев – с января по октябрь 2023 года – на сайте hh.ru для них разместили более 400 тысяч вакансий – это на 53% больше прошлогодних показателей. Самая высокая потребность в таких специалистах – в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. А свыше 26 000 предложений приходится на Дальневосточный федеральный округ

В ДФО за 12 месяцев спрос на водителей сильнее всего вырос у работодателей из Сахалинской области (+100% к 2022 году), Бурятии (на 68%), Якутии (на 62%) и Приморья (на 60%).

В 2023-ем медианная зарплата в России в этой сфере достигла 103 тысячи рублей, что на 28 700 больше, чем в 2022-ом. В Бурятии размер жалованья для шофёров, по данным HeadHunter, колеблется от 80 460 до 155 172 рублей. Больше только на Чукотке (от 126 437 до 160 920 рублей), Магаданской области и Еврейской АО (от 114 943 до 172 414), Якутии (от 103 448 до 172 414) и Забайкалье (от 91 954 до 172 414). Нижний порог среднего зарплатного предложения в целом на Дальнем Востоке не опускается ниже 69 тысяч.

автомобилисты зарплата деньги

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