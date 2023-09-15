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Столицу Бурятии переведут на голубое топливо

Столицу Бурятии переведут на голубое топливо
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Улан-удэнцам пообещали газопровод

Вячеслав Наговицын, представляющий интересы Бурятии в Совете Федерации, анонсировал газификацию региона в соцсетях. Реальные очертания её общей схемы появились после утверждения мастер-планов Улан-Удэ и Северобайкальска, заявил сенатор.

- Согласно распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина, газификация севера республики будет осуществляться сжиженным природным газом, а юга Бурятии и Улан-Удэ – сетевым, – написал Вячеслав Наговицын на своей странице во «ВКонтакте». – Для этого от газопровода «Сила Сибири-2» построят отвод – от точки врезки в Наушках до города.

По словам Наговицына, этот вопрос решался уже много лет, но сдвинулся с мёртвой точки совсем недавно. В январе 2022-го по инициативе главы РБ Алексея Цыденова в Совфеде прошли Дни Бурятии, где газификацию республики впервые обсудили в деталях на высоком уровне. А в марте 2023-го помочь с ней властям пообещал президент страны Владимир Путин, побывавший в Улан-Удэ.

- По итогам совещания глава государства дал протокольные поручения. Среди них – «Газпрому»: разработать совместно с органами власти план-график («дорожные карты») газификации республики до 2032 года, в том числе – с учётом возможности перевода объектов по производству электрической энергии на природный газ, – напомнил член Совфеда.

На Восточном экономическом форуме-2023 (возрастное ограничение – 6+) Цыденов подписал с зампредседателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым соглашение по газификации республики до 2032 года. 

Ранее сообщалось, что поставкой СПГ на север Бурятии займётся Иркутская нефтяная компания. В августе зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников обговорил это с генеральным директором ИНК Яковом Гинзбургом. Уже в ближайшее время планируется заключить соглашение о сотрудничестве.

По словам зампреда, решение вопроса затянулось из-за высокой стоимости топлива.

- Для нас самое главное – не увеличивать тариф для населения. Учитывая, что сам газ дороже угля – мы даже не берём во внимание строительство завода по сжижению, логистику и т. п. – тариф получается достаточно высоким. В поставке газа в Северобайкальск есть много нюансов, из-за которых процесс постоянно затягивается, – пояснил Евгений Луковников.

После долгих переговоров в Иркутской нефтяной компании властям республики предложили наиболее оптимальный вариант – из стоимости поставки исключили некоторые затраты, и тонна голубого топлива стала значительно дешевле.

- Поэтому мы можем заходить в процесс. В ближайшее время подготовим и подпишем соглашение, – добавил зампред правительства.

В Минтрасе РБ напомнили: на газ в Северобайкальске хотят перевести две котельные. В городе Усть-Кут в соседней Иркутской области построят станцию по сжижению, и после СПГ будут доставлять в Бурятию по железной дороге. В городе на севере республики оборудуют склады для хранения топлива. Главное условие для газификации населённого пункта – чтобы расходы не легли на плечи жителей. 
газификация

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