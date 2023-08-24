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Две котельные на севере Бурятии переведут на голубое топливо

Две котельные на севере Бурятии переведут на голубое топливо
Общество,  Фото:vk.com/mintrans03
Власти уже определились с поставщиком сжиженного газа для Северобайкальска

Поставкой сжиженного природного газа (СПГ) на север Бурятии займётся  Иркутская нефтяная компания. На минувшей неделе зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников обсудил это с генеральным директором ИНК Яковом Гинзбургом. Уже в ближайшее время планируется заключить соглашение о сотрудничестве.

По словам зампреда, решение вопроса затянулось из-за высокой стоимости СПГ.

- Для нас самое главное – не увеличивать тариф для населения. Учитывая, что сам газ дороже угля – мы даже не берём во внимание строительство завода по сжижению, логистику и т. п. – тариф получается достаточно высоким. В поставке газа в Северобайкальск есть много нюансов, из-за которых процесс постоянно затягивается, – пояснил Евгений Луковников.

После долгих переговоров в Иркутской нефтяной компании властям республики предложили наиболее оптимальный вариант – из стоимости поставки исключили некоторые затраты, и тонна голубого топлива стала значительно дешевле.

- Поэтому мы можем заходить в процесс. В ближайшее время подготовим и подпишем соглашение, – добавил зампред правительства.

В Минтрасе РБ напомнили: на газ в Северобайкальске хотят перевести две котельные. В городе Усть-Кут в соседней Иркутской области построят станцию по сжижению, и после СПГ будут доставлять в Бурятию по железной дороге. В городе на севере республики оборудуют склады для хранения топлива. Главное условие для газификации населённого пункта – чтобы расходы не легли на плечи жителей. 
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