Власти уже определились с поставщиком сжиженного газа для Северобайкальска
Поставкой сжиженного природного газа (СПГ) на север Бурятии займётся Иркутская нефтяная компания. На минувшей неделе зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников обсудил это с генеральным директором ИНК Яковом Гинзбургом. Уже в ближайшее время планируется заключить соглашение о сотрудничестве.
По словам зампреда, решение вопроса затянулось из-за высокой стоимости СПГ.
- Для нас самое главное – не увеличивать тариф для населения. Учитывая, что сам газ дороже угля – мы даже не берём во внимание строительство завода по сжижению, логистику и т. п. – тариф получается достаточно высоким. В поставке газа в Северобайкальск есть много нюансов, из-за которых процесс постоянно затягивается, – пояснил Евгений Луковников.
После долгих переговоров в Иркутской нефтяной компании властям республики предложили наиболее оптимальный вариант – из стоимости поставки исключили некоторые затраты, и тонна голубого топлива стала значительно дешевле.
- Поэтому мы можем заходить в процесс. В ближайшее время подготовим и подпишем соглашение, – добавил зампред правительства.
В Минтрасе РБ напомнили: на газ в Северобайкальске хотят перевести две котельные. В городе Усть-Кут в соседней Иркутской области построят станцию по сжижению, и после СПГ будут доставлять в Бурятию по железной дороге. В городе на севере республики оборудуют склады для хранения топлива. Главное условие для газификации населённого пункта – чтобы расходы не легли на плечи жителей.
Две котельные на севере Бурятии переведут на голубое топливо
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