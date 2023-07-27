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В Бурятии обсудили проблему кадрового голода пищевой промышленности

В Бурятии обсудили проблему кадрового голода пищевой промышленности
Экономика,  Фото:ВСГУТУ
Проблему обещают решать сообща

Во ВСГУТУ обсудили вопросы кадрового обеспечения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Бурятии. Участниками крупного совещания стали представители образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, предприятий региона, а также заинтересованные предприниматели, сообщили в пресс-службе вуза.

И.о. министра сельского хозяйства Бурятии Булат Цыренжапов отметил, что в республике не хватает квалифицированных кадров, и нужно выработать единую линию с подготовкой специалистов для отраслей экономики республики.

Исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Бурятии Дмитрий Пивоваров рассказал, что в республике работают промышленные кластеры. Также он отметил, что в этом году повышено финансирование по образовательным сертификатам.

- На совещании мы обсудили одну из важнейших проблем пищевой отрасти: кадровый голод. На первом этапе пришли к заключению, что нам нужно работать сообща на всех этапах подготовки специалиста: с ранней школьной профориентации и до обсуждения распределения готовых выпускников. Очень надеюсь, что совместное партнёрство всех участников совещания поможет привести к нам в вуз заинтересованных абитуриентов, из которых мы подготовим высококвалифицированных специалистов для пищевой отрасли, - заявила директор Института пищевой инженерии и биотехнологии ВСГУТУ Анна Щёкотова.
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