Итоги подведут до конца сентября
Стартовал конкурс «Бережливый Дальний Восток». Цель мероприятия – выявить и поощрить лучшие практики оптимизации в различных сферах деятельности, лучшие организации по внедрению бережливых технологий и передовых рационализаторов.
Принять участие в конкурсе могут организации Дальнего Востока, применяющие бережливые технологии.
- Бережливое производство – это концепция, в основе которой лежит создание большой ценности до потребителя за счёт меньших усилий компании, - сообщает пресс-служба администрации Железнодорожного района Улан-Удэ.
Конкурс организован в номинациях:
- «Лучший проект по оптимизации в сфере здравоохранения и социального обслуживания»;
- «Лучший проект по оптимизации в сфере образования, культуры и спорта»;
- «Лучший проект по оптимизации в сфере энергетики и ЖКХ»;
- «Лучший проект по оптимизации в сфере экономики и финансов»;
- «Лучший проект по оптимизации в сфере строительства, архитектуры»;
- «Лучший проект по оптимизации в сфере транспорта»;
- «Лучший проект по оптимизации на производственном предприятии, участнике нацпроекта «Производительность труда»;
- «Лучший проект по оптимизации» (в данной номинации представляются проекты, не относящиеся к сферам, указанным в предыдущих номинациях);
- «Лучшая практика наставничества»;
- «Самая эффективная организация»;
- «Лучшая программа обучения по повышению эффективности»;
- «Лучшая практика оптимизации процесса, с помощью цифровых решений»;
- «Лучший рационализатор».
Заявки и документы на участие в конкурсе подаются с 17 июля до 1 сентября. Подробности можно узнать на сайте правительства Сахалинской области.
Подведение итогов состоится до конца сентября. Награждение победителей и финалистов конкурса – во время проведения Дальневосточного форума бережливых технологий.
Возрастное ограничение: 18+.
В ДФО стартовал конкурс бережливого производства
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