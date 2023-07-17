В ДФО стартовал конкурс бережливого производства

Итоги подведут до конца сентября



Стартовал конкурс «Бережливый Дальний Восток». Цель мероприятия – выявить и поощрить лучшие практики оптимизации в различных сферах деятельности, лучшие организации по внедрению бережливых технологий и передовых рационализаторов.



Принять участие в конкурсе могут организации Дальнего Востока, применяющие бережливые технологии.



- Бережливое производство – это концепция, в основе которой лежит создание большой ценности до потребителя за счёт меньших усилий компании, - сообщает пресс-служба администрации Железнодорожного района Улан-Удэ.



Конкурс организован в номинациях:

- «Лучший проект по оптимизации в сфере здравоохранения и социального обслуживания»;

- «Лучший проект по оптимизации в сфере образования, культуры и спорта»;

- «Лучший проект по оптимизации в сфере энергетики и ЖКХ»;

- «Лучший проект по оптимизации в сфере экономики и финансов»;

- «Лучший проект по оптимизации в сфере строительства, архитектуры»;

- «Лучший проект по оптимизации в сфере транспорта»;

- «Лучший проект по оптимизации на производственном предприятии, участнике нацпроекта «Производительность труда»;

- «Лучший проект по оптимизации» (в данной номинации представляются проекты, не относящиеся к сферам, указанным в предыдущих номинациях);

- «Лучшая практика наставничества»;

- «Самая эффективная организация»;

- «Лучшая программа обучения по повышению эффективности»;

- «Лучшая практика оптимизации процесса, с помощью цифровых решений»;

- «Лучший рационализатор».



Заявки и документы на участие в конкурсе подаются с 17 июля до 1 сентября. Подробности можно узнать на сайте правительства Сахалинской области.



Подведение итогов состоится до конца сентября. Награждение победителей и финалистов конкурса – во время проведения Дальневосточного форума бережливых технологий.



Возрастное ограничение: 18+.

