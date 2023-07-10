В Бурятии педагогам дошкольного образования поднимут зарплату

Повышение размера оплаты труда коснётся 1,2 тыс педагогов



52,8 млн рублей выделено дополнительно из бюджета Бурятии на повышение заработных плат педагогов дошкольного образования. Индексация оплаты труда коснётся 1 276 педагогов из 20 районов республики, Улан-Удэ и Северобайкальска.



Увеличение объёма финансирования предусмотрено муниципальным образовательным организациям, в которых по состоянию на 1 января 2023 года средняя заработная плата педагогических работников на штатную численность составляет минимальный размер оплаты труда.



- Выделенные средства позволят повысить среднюю заработную плату педагогических работников на штатную численность до уровня не ниже 110 % среднегодового минимального размера оплаты труда, увеличенного на компенсационные выплаты за работу в особых климатических условиях, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



Численность педагогических работников, на которую запланировано увеличение размера заработной платы, в разрезе районов:



1. Баргузинский район (8)

2. Баунтовский район (40)

3. Бичурский район (15)

4. Джидинский район (2)

5. Еравнинский район (17)

6. Заиграевский район (2)

7. Закаменский район (25)

8. Иволгинский район (42)

9. Кабанский район (47)

10. Кижингинский район (6)

11. Кяхтинский район (39)

12. Муйский район (35)

13. Мухоршибирский район (30)

14. Окинский район (22)

15. Прибайкальский район (8)

16. Северобайкальский район (10)

17. Селенгинский район (97)

18. Тарбагатайский район (13)

19. Тункинский район (31)

20. Хоринский район (6)

21. Город Северобайкальск (28)

22. Город Улан-Удэ (753).



