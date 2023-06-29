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Демографический провал 90-х ударил по Бурятии

Демографический провал 90-х ударил по Бурятии
Экономика,  Фото:pixabay.com
Рождаемость в республике неумолимо сокращается уже несколько лет

На заключительной сессии Народного Хурала 29 июня глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, как в регионе обстоит ситуация с рождаемостью. Она снижается с 2015 года и по сравнению с 2021-ым уменьшилась на 9%, составив 11,2 на 1000 человек (в 2021-ом было 12,3, в 2018-ом – 14,1).

Как выяснилось, в республике стало меньше женщин детородного возраста – от 20 до 39 лет.
 
- Это последствия «демографического провала» 90-х. Для преодоления этой негативной тенденции правительство разработало региональную программу повышения рождаемости, которую примут в ближайшее время, – подчеркнул Алексей Цыденов.
 
При этом, по его словам, в Бурятии показатель рождаемости выше, чем в среднем по стране и в Дальневосточном федеральном округе.
 
- Жители республики сохраняют традиции на создание многодетных семей. Уровень рождения третьих и последующих детей фактически вдвое превышает среднероссийский, – добавил глава.

Поддержку рождаемости он назвал «главной стратегической задачей». 
рождаемость дети

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