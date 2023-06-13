Безвизовые групповые турпоездки в Китай могут запустить уже в июле

Москва ждёт от Пекина перечень уполномоченных туроператоров



В июле могут возобновиться безвизовые групповые турпоездки между Россией и Китаем, сообщает портал «Турдом» со ссылкой на главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. Он заявил об этом на туристическом форуме «Путешествуй!»



О готовящемся соглашении о безвизовых поездках тургрупп «Байкал-Daily» сообщал ещё в апреле.



По словам Максима Решетникова, российский МИД до конца июня ждет от китайской стороны список уполномоченных туроператоров, которые будут работать на маршрутах, после чего документ поступит в Пограничную службу ФСБ. Россия аналогичный перечень в Пекин уже направила.



- Напомним, межправительственное соглашение о безвизовых поездках между Россией и КНР, прерванное в связи с пандемией коронавируса, было возобновлено в феврале текущего года. Тогда же впервые прозвучала информация о том, что перед открытием поездок страны должны обменяться списками туроператоров. Однако окончательно этот вопрос так и не был решен, - комментируют эксперты портала «Турдом».



С середины июля в Россию смогут приезжать без виз группы китайских туристов. Это необходимо для повышения загрузки отелей в крупных городах и поддержки экскурсионного туризма.



Однако соглашение двустороннее: это подразумевает, что безвизовые поездки в Китай смогут совершать и группы российских туристов. Это особенно актуально для популярного курортного острова Хайнань, который до пандемии был очень популярен среди россиян.



После того как соглашение заработает, наконец-то станут возможны и прямые рейсы на Хайнань. Сейчас их перспективы пока неясны. Ожидается, что перевозка между городами России и Хайнанем возобновится в сентябре, после окончания реконструкции аэропорта Саньи.



