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Безвизовые групповые турпоездки в Китай могут запустить уже в июле

Безвизовые групповые турпоездки в Китай могут запустить уже в июле
Экономика,  Фото:pixabay.com
Москва ждёт от Пекина перечень уполномоченных туроператоров

В июле могут возобновиться безвизовые групповые турпоездки между Россией и Китаем, сообщает портал «Турдом» со ссылкой на главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. Он заявил об этом на туристическом форуме «Путешествуй!»

О готовящемся соглашении о безвизовых поездках тургрупп «Байкал-Daily» сообщал ещё в апреле.

По словам Максима Решетникова, российский МИД до конца июня ждет от китайской стороны список уполномоченных туроператоров, которые будут работать на маршрутах, после чего документ поступит в Пограничную службу ФСБ. Россия аналогичный перечень в Пекин уже направила.

- Напомним, межправительственное соглашение о безвизовых поездках между Россией и КНР, прерванное в связи с пандемией коронавируса, было возобновлено в феврале текущего года. Тогда же впервые прозвучала информация о том, что перед открытием поездок страны должны обменяться списками туроператоров. Однако окончательно этот вопрос так и не был решен, - комментируют эксперты портала «Турдом».

С середины июля в Россию смогут приезжать без виз группы китайских туристов. Это необходимо для повышения загрузки отелей в крупных городах и поддержки экскурсионного туризма.

Однако соглашение двустороннее: это подразумевает, что безвизовые поездки в Китай смогут совершать и группы российских туристов. Это особенно актуально для популярного курортного острова Хайнань, который до пандемии был очень популярен среди россиян.

После того как соглашение заработает, наконец-то станут возможны и прямые рейсы на Хайнань. Сейчас их перспективы пока неясны. Ожидается, что перевозка между городами России и Хайнанем возобновится в сентябре, после окончания реконструкции аэропорта Саньи.

Китай туризм

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