В ТОР «Забайкалье» построят мобильный бетонный завод

Экономика, Фото: пресс-служба минвостокразвития России

Инвестпроект нацелен на производство 16 тыс. кубометров стройматериала в год



Новый резидент территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» реализует проект по организации бесперебойного производства бетона для многоэтажного жилого строительства в Забайкальском крае. По соглашению с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) инвестиции в проект составят 70,5 млн рублей.



- Реализация продукта будет направлена на строительство микрорайона «Хороший» в городе Чите, который возводит другой резидент ТОР «Забайкалье» - СЗ «Атолл». Застройщик планирует построить не менее 187 тыс. кв. м жилья в течение 2023-2032 годов. Стройка обеспечит стабильный рынок сбыта для товарного бетона при минимальных транспортных затратах для нас, - рассказал директор ООО «Байкал Ассет Менеджмент» Александр Ломакин.



В рамках реализации проекта уже во втором квартале 2023 года будет построен мобильный бетонный завод, который разместят вблизи строительства микрорайона «Хороший». По мере строительства запланированных объектов мобильный комплекс будет перемещаться на строительные площадки, имеющие потребности в бетоне, в границах ТОР «Забайкалье».



Реализация проекта позволит добиться повышения устойчивости строительной отрасли в Забайкальском крае и обеспечит насыщение краевого рынка строительными материалами. Плановая годовая производительность предприятия по производству товарного бетона составит не менее 16 тыс. кубометров.



По словам директора КРДВ Забайкалье Дины Архипенко, преференциальный режим ТОР предоставляет инвесторам налоговые льготы и административные преференции для выгодного воплощения бизнес-идей во многих отраслях, производственной кооперации и сотрудничества.



- Производство строительных материалов для Забайкалья является одной из приоритетных отраслей, в ней при поддержке государства проекты реализуют 5 резидентов ТОР. Они нацелены на производство бетона и асфальтобетонной смеси, сэндвич-панелей и ограждений, металлоизделий из тонколистовой стали, железобетонных изделий для жилищного строительства. Мы работаем над расширением перечня таких проектов, - заявила Дина Архипенко.



Как сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, на ТОР «Забайкалье» зарегистрировано 46 резидентов, которым предоставляются меры государственной поддержки. В рамках соглашений с КРДВ инвесторы вкладывают в реализуемые проекты 303,5 млрд рублей, создают 12,4 тыс. рабочих мест. Фактически вложено 141,5 млрд рублей, создано 5,4 тыс. рабочих мест. Введено в работу 11 инвестпроектов. Это производство продуктов питания, спецтехники, топливных пеллет, стройматериалов, также введены в работу транспортные терминалы, логистические комплексы, золотодобывающий объект.



