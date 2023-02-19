19 февраля

18 февраля

17 февраля

Популярное

Бурятия не попала в программу социальной газификации

Бурятия не попала в программу социальной газификации
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
В неё не включили ещё семь российских регионов

Зампред комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков сообщил, что восемь субъектов РФ не участвуют в программе социальной газификации. Это Бурятия, Мурманская, Магаданская и Амурская области, Тыва, Хакасия, Еврейская автономная область и Чукотка, пишет «Интерфакс».

- Они в программу не попали, а поэтому вопросов по отоплению индивидуальных жилых домов возникает, – отметил Анатолий Широков на совещании, посвящённом реализации программ «Дальневосточный гектар» и «Гектар Арктики».

По словам сенатора, в итоге дома обычно отапливают печками, но в таком случае сохраняется высокая вероятность пожаров.
 
«Интерфакс» напоминает: в апреле 2021-го президент страны Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию поручил обеспечить бесплатное – то есть за счёт государства – подведение газа к границам домовладений от трубы, проложенной в населённом пункте. Минувшим летом Госдума приняла соответствующий закон. А принятая правительством «дорожная карта» ускоренной газификации определила критерии такого подключения. Оно возможно на земельных участках, расположенные на расстоянии не более 200 метров от существующих газопроводов, где есть достаточная пропускная способность, а мощность газоиспользующего оборудования не превышает 7 кубометров в час.


газ газификация

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия не попала в программу социальной газификации
Бурятия не попала в программу социальной газификации
Экономика, 19.02.2023
В неё не включили ещё семь российских регионов
Предприниматели Бурятии получат субсидию на создание пляжей
Предприниматели Бурятии получат субсидию на создание пляжей
Экономика, 17.02.2023
В рамках господдержки планируется благоустройство 5 пляжных зон
В Бурятии взялись за спасение молочной отрасли
В Бурятии взялись за спасение молочной отрасли
Экономика, 15.02.2023
За десять лет производство молока в республике сократилось вдвое
Иркутск примет VII Байкальский риск-форум
Иркутск примет VII Байкальский риск-форум
Экономика, 14.02.2023
Его планируют провести в октябре этого года
Бурятия направила на поддержку СВО почти 2 млрд рублей
Бурятия направила на поддержку СВО почти 2 млрд рублей
Экономика, 14.02.2023
Об этом рассказал зампред правительства республики Иван Альхеев
В столице Бурятии подорожали все съёмные квартиры
В столице Бурятии подорожали все съёмные квартиры
Экономика, 14.02.2023
За месяц в Улан-Удэ больше всего наценились «однушки»
Животноводам Бурятии предоставят субсидии
Животноводам Бурятии предоставят субсидии
Экономика, 13.02.2023
В республике было объявлено об отборе по четырём направлениям
Дом культуры в Бурятии отремонтируют за 108 млн
Дом культуры в Бурятии отремонтируют за 108 млн
Экономика, 13.02.2023
Внешний облик уникального здания обещают сохранить
В Монголию из Бурятии отправилась первая в этом году партия овса
В Монголию из Бурятии отправилась первая в этом году партия овса
Экономика, 13.02.2023
Вся продукция соответствует международным карантинным фитосанитарным требованиям
Пятая с конца: Бурятия вновь угодила в число аутсайдеров по качеству жизни
Пятая с конца: Бурятия вновь угодила в число аутсайдеров по качеству жизни
Экономика, 13.02.2023
Она оказалась в пятёрке худших российских регионов
В Бурятию прилетел первый в новом году чартерный рейс со 158 туристами
В Бурятию прилетел первый в новом году чартерный рейс со 158 туристами
Экономика, 12.02.2023
За неделю они познакомятся с главными достопримечательностями республики
Бензин в Бурятии оказался самым дешёвым на Дальнем Востоке
Бензин в Бурятии оказался самым дешёвым на Дальнем Востоке
Экономика, 10.02.2023
Литр автотоплива в республике обойдётся в среднем в 51 рубль 62 копейки 
Жители Бурятии стали втрое чаще покупать электрокары
Жители Бурятии стали втрое чаще покупать электрокары
Экономика, 10.02.2023
Их число в республике за два года заметно увеличилось

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^