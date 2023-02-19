Бурятия не попала в программу социальной газификации

В неё не включили ещё семь российских регионов







- Они в программу не попали, а поэтому вопросов по отоплению индивидуальных жилых домов возникает, – отметил Анатолий Широков на совещании, посвящённом реализации программ «Дальневосточный гектар» и «Гектар Арктики».



По словам сенатора, в итоге дома обычно отапливают печками, но в таком случае сохраняется высокая вероятность пожаров.



«Интерфакс» напоминает: в апреле 2021-го президент страны Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию поручил обеспечить бесплатное – то есть за счёт государства – подведение газа к границам домовладений от трубы, проложенной в населённом пункте. Минувшим летом Госдума приняла соответствующий закон. А принятая правительством «дорожная карта» ускоренной газификации определила критерии такого подключения. Оно возможно на земельных участках, расположенные на расстоянии не более 200 метров от существующих газопроводов, где есть достаточная пропускная способность, а мощность газоиспользующего оборудования не превышает 7 кубометров в час.







Зампред комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков сообщил, что восемь субъектов РФ не участвуют в программе социальной газификации. Это Бурятия, Мурманская, Магаданская и Амурская области, Тыва, Хакасия, Еврейская автономная область и Чукотка, пишет «Интерфакс».