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Животноводам Бурятии предоставят субсидии

Животноводам Бурятии предоставят субсидии
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике было объявлено об отборе по четырём направлениям

В Бурятии объявлен отбор на предоставление субсидий животноводам в 2023 году.

Отбор происходит по четырём направлениям.
1. На поддержку племенного животноводства. Приём заявок: с 20 февраля по 10 марта (включительно).
2. На содержание маточного (товарного) поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей. Приём заявок: с 20 февраля по 15 марта (включительно).
3. На содержание маточного (товарного) поголовья овец и (или) коз. Приём заявок: с 6 марта по 31 марта (включительно).
4. На наращивание поголовья мясных табунных лошадей и (или) маралов. Приём заявок: с 6 марта по 31 марта (включительно).

Объявления о проведении отбора по субсидиям размещены на официальном сайте министерства сельского хозяйства РБ, сообщает пресс-служба ведомства.
Бурятия сельское хозяйство животноводство субсидии

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