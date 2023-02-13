Животноводам Бурятии предоставят субсидии

В республике было объявлено об отборе по четырём направлениям



В Бурятии объявлен отбор на предоставление субсидий животноводам в 2023 году.



Отбор происходит по четырём направлениям.

1. На поддержку племенного животноводства. Приём заявок: с 20 февраля по 10 марта (включительно).

2. На содержание маточного (товарного) поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей. Приём заявок: с 20 февраля по 15 марта (включительно).

3. На содержание маточного (товарного) поголовья овец и (или) коз. Приём заявок: с 6 марта по 31 марта (включительно).

4. На наращивание поголовья мясных табунных лошадей и (или) маралов. Приём заявок: с 6 марта по 31 марта (включительно).



Объявления о проведении отбора по субсидиям размещены на официальном сайте министерства сельского хозяйства РБ, сообщает пресс-служба ведомства.

