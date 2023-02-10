Жители Бурятии стали втрое чаще покупать электрокары

Их число в республике за два года заметно увеличилось
В республике набирают популярность машины с электродвигателями. Об этом заявили в Бурятстате. По данным регионального УГИБДД, 1 января 2023 года в Бурятии насчитывалось 290 электро- и 6298 гибридных автомобилей. Их число за два последних года увеличилось в три и в пять раз соответственно.
Первая электрозарядная станция появилась в Улан-Удэ
в 2020-ом. Сейчас их в столице уже четыре. В ближайшее время заработаю ещё три площадки для зарядки электрокаров. А компания «Россети Сибирь» планирует установить десять таких станций прямо во дворах многоквартирных домов.
Преимущества этого транспорта не только в экономичности – его использование ещё и сокращает выбросы угарных газов в атмосферу, подчеркнули в ведомстве. Большинство улан-удэнцев, несмотря на ряд плюсов, не готовы пересесть на «автомобили будущего». Представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob недавно выяснили
, что они привлекают только 18% горожан.
Их число в республике за два года заметно увеличилось
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