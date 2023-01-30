Жителям Бурятии пока не грозит «достижение дна»

Им предрекли рост зарплат и повышение пенсий





Тем временем, в правительстве Бурятии к 2027 году пообещали зарплату в 66 тысяч рублей. К этому времени жизнь в республике мечтают сделать долгой и сытой.

Председатель Общественной палаты (ОП) и бывший министр экономики Бурятии Татьяна Думнова подвела основные экономические итоги ушедшего 2022 года и дала прогноз на новый 2023-й. Она отметила: в последнее время всё чаще говорят об усугублении кризиса из-за происходящих в мире событий.- С одной стороны, в целом говорить о восстановлении российской экономики пока рано, – подчеркнула Думнова. – Её ждут проблемы, связанные с вступлением в силу новых санкций на нефть и газ, истощением запасов комплектующих и отставанием России от крупнейших и развивающихся стран. Неглубокий экономический спад в РФ в 2022 году не должен создавать иллюзий.Масштаб сокращения добычи нефти в 2023-ем пока непонятен – как и то, кто её будет возить и страховать и удастся ли справиться с переориентацией её потоков «из Европы и других недружественных стран на азиатские рынки», отметила глава Общественной палаты.- Это ключевой вопрос с точки зрения темпов роста ВВП и платёжного баланса. Другой – значительно более долгосрочный фактор спада – связан с тем, что многие предприятия двигались по инерции на запасах материалов и оборудования, но сейчас они закончились или заканчиваются, а поставок не хватает. Требуется время для постепенного приспособления к новым условиям. Поэтому федеральные и региональные власти делают осторожно-оптимистичный прогноз на 2023 год, – пояснила Татьяна Думнова. – Согласно ему, реальные доходы населения России увеличатся на 1,6%, а реальные зарплаты – на 2,6%.В Бурятии они вырастут с 0,7% до 3 и с 2,8% до 4.1% соответственно, уверяет общественника. Бюджетники будут получать больше на 11.1%.- Повысят оплату труда медикам, педагогам, социальным работникам и специалистам культуры. В 2023 году им сделают надбавку в 11,1%. Прогнозы не предполагают резкого улучшения жизни, но и «достижения дна», давно обещанного мировой экономике, среднестатистическому россиянину также не грозит, – отмечает председатель ОП.Результаты опроса, который устроили в официальных аккаунтах Минэкономики РБ в соцсетях, показали, что в этом году 39% жителей республики ожидают «улучшения положения своей семьи».- Судя по всему, такое настроение участников исследования обусловлены относительно благоприятной ситуацией на рынке труда, – предположила Думнова. – Несмотря на непростую международную обстановку, сохраняются низкие показатели по безработице и высокий спрос на сотрудников. С другой стороны, росту доходов должно способствовать внеплановое повышение пенсий и прожиточного минимума и появление регулярного пособия для нуждающихся семей с детьми от 8 до 17 лет. В правительственном документе под названием «Основные направления бюджетной, налоговой и таможеннотарифной политики на 2023-й и плановый период 2024-2025 годов» нам обещано, что доходы населения России вырастут на полтора триллиона рублей.Общественница напомнила, что 1 января сделали индексацию выплат для неработающих пенсионеров. Она составила 4,8%.- Для выплаты повышенных пенсий из бюджета планируют дополнительно направить 178,3 млрд. рублей. Однако окончательно не ясно, какую часть повышенных пенсий и новых пособий может «съесть» инфляция. Резкого роста цен в 2023 году в России не ожидается. Во-первых, цены на мировых рынках продовольствия, удобрений и топлива перестали повышаться, а в последнее время даже пошли вниз, – констатировала Думнова. – Во-вторых, стал невозможен отток капитала из российской экономики на Запад, благодаря чему рубль существенно укрепился и стабилизировался.Инфляция, по прогнозам бывшего министра экономики, «будет постепенно снижаться», и существенную роль здесь сыграет импортозамещение.- В 2023 году точно подорожают ипотека (на 4,3%), оформление паспорта (национального и заграничного), водительского удостоверения, регистрация брака и развода (на 30%), услуги мобильной связи (на 10-15%), лимонады, газировки, холодные чаи и другие напитки с содержанием сахара (на 7 рублей литр), алкоголь (на 7,7-42,4%), все товары, продающиеся на онлайн-площадках (на 1-15%), сигареты (на 4%) и проезд на общественном транспорте, – перечисляет руководитель ОП Бурятии.Мясо будет стоить больше на 4-5%. Это, по словам Думновой, «соответствует общему предполагаемому уровню годовой инфляции».- Цены на крупы благодаря хорошему урожаю могут вырасти незначительно. В то же время, очень вероятно их повышение на молочные продукты, поскольку с 1 декабря 2022-го до 1 августа 2023-го Минпромторг РФ решил провести эксперимент, благодаря которому продажа продуктов с истёкшим сроком годности станет технически невозможной, – объяснила она.Также эксперты предполагают дальнейший рост цен на кофе, связанный с усложнением схем его поставок в Россию и уходом ряда производителей и поставщиков с отечественного рынка.- Ожидается спад в сфере международного туризма. Из-за сложностей с выдачей виз для российских туристов «закрытыми» в 2023-ем останутся Испания, Италия, Болгария, Хорватия, Черногория и Финляндия, – отметила Татьяна Думнова. – Наиболее популярными направлениями будут Турция, Египет, Абхазия, Грузия, Армения, Азербайджан, Объединённые Арабские Эмираты, Иран, Таиланд, Тунис, Марокко, Вьетнам и Лаос.В целом ожидается, что в наступающем году доля россиян, отдыхающих за пределами страны, сократится на 20%. Причина тому – снижение доходов в 2022-ом и подорожание авиабилетов.- Что касается отдыха внутри России, то показатели 2023 года должны предположительно вернуться к «доковидному» уровню 2019-го. Хорошие возможности будут у наших туроператоров, так как увеличится поток туристов на Байкал и Бурятию, – заключила Татьяна Думнова.