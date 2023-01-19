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В Бурятии дом культуры отремонтируют за 113 млн

В Бурятии дом культуры отремонтируют за 113 млн
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Работы должны завершить к концу года

В городе Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии капитально отремонтируют районный дом культуры «Шахтёр». Ремонт обойдётся в 113 млн рублей, сообщается в группе «Селенга-инфо».

Подрядчика определят по итогам конкурса. Завершить работы планируют в декабре 2023 года.

Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году Селенгинский район отпразднует 100-летие со дня основания. В связи с этим событием в Бурятии объявлен открытый конкурс на создание лучшего логотипа к юбилею. Приём заявок ведётся до 27 января.
дом культуры ремонтные работы

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