Работы должны завершить к концу года
В городе Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии капитально отремонтируют районный дом культуры «Шахтёр». Ремонт обойдётся в 113 млн рублей, сообщается в группе «Селенга-инфо».
Подрядчика определят по итогам конкурса. Завершить работы планируют в декабре 2023 года.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году Селенгинский район отпразднует 100-летие со дня основания. В связи с этим событием в Бурятии объявлен открытый конкурс на создание лучшего логотипа к юбилею. Приём заявок ведётся до 27 января.
В Бурятии дом культуры отремонтируют за 113 млн
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