В Бурятии выберут логотип столетия Селенгинского района

Стартовал конкурс на лучший логотип юбилея
В Бурятии объявлен открытый конкурс на лучший логотип к празднованию 100-летия со дня основания Селенгинского района республики. Принять участие приглашаются юридические лица, физические лица, авторские коллективы. Также в конкурсе могут участвовать как профессиональные дизайнеры, художники, реставраторы и т.п., так и все, кто интересуется и владеет искусством дизайна и художественными навыками.
Приём заявок осуществляется по 27 января. Конкурсные материалы должны содержать заявлению-анкету; эскизное решение логотипа, согласно техзаданию, в компьютерной или ручной графике; пояснительную записку в свободной форме с описанием представленного логотипа и расшифровкой ценностно-смыслового содержания элементов дизайна логотипа объёмом не более 500 печатных знаков. Материалы направляются на электронную почту: [email protected] Нарисованные от руки логотипы принимаются в комитете по культуре по адресу: г. Гусиноозёрск, ул. Пушкина, 12 каб. 210.
Каждый участник может выставить на конкурс неограниченное количество работ при условии соблюдения всех предъявляемых к работе требований.
Комиссия подводит итоги конкурса до 6 февраля. Победителю вручается диплом, призёры, занявшие 2 и 3 места, награждаются благодарностями. Комиссия оставляет за собой право отметить поощрительными призами авторов работ за отдельные элементы фирменного стиля.
Логотип будет использоваться во всей информационно-рекламной и представительской продукции администрации МО «Селенгинский район» и подведомственных учреждений в 2023 году и станет символом празднования юбилея района.
Подробности о конкурсе можно узнать в положении на сайте администрации Селенгинского района.
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