В Бурятии на Байкале планируют построить отель с яхт-клубом

27 декабря перед экспертным советом «Байкальской гавани» состоялась защита проекта ещё одного планируемого отеля. Курортный комплекс Green Flow Yacht Resort, состоящий из бутик-отеля, яхт-клуба и школы водных видов спорта, должен стать вторым объектом компании «Грин Флоу» на территории особой экономической зоны.
Как сообщал «Байкал-Daily», 30 октября 2021 года компания начала строительство первого своего объекта в Турке: планируется возведение лечебного центра, четырёхзвездочного отеля и спа-комплекса. Как сообщили «Байкал-Daily» в ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань», строительство отеля по первому проекту идёт полным ходом, планируется закончить его к 2024 году.
Новый отель по второму проекту будет построен за счёт собственных средств инвестора и привлечённого финансирования. Общий объём инвестиций составит 1,4 млрд руб. Планируется, что к окончанию строительства отеля средний туристический поток в ту местность составит 25 тысяч человек в год.
- Туристический комплекс будет построен на участке «Турка» на самом берегу озера Байкал, что позволит делать комфортным пребывание прогулочных яхт и катеров. Компания создаст 113 рабочих мест. Проект будет реализовываться поэтапно с 2024 по 2026 год, - пояснили в пресс-службе «Байкальской гавани».
Кроме бутик-отеля на 50 номеров, будут построены виллы и отдельно стоящие бунгало, яхт-клуб, школа водных видов спорта с яхтенной мариной (специальная гавань для маломерных судов – ред.)
Также будет создана инфраструктура для обслуживания, ремонта и хранения яхт. Для гостей отеля и туристов Байкала будут открыты рыбный гастромаркет и ресторан, в которых планируется проводить сезонные ярмарки, гастрономические фестивали, рыболовные туры и соревнования.
- Несмотря на большой потенциал яхтенного туризма, в России он не развит в достаточной степени. На Байкале стоянок для судов практически нет, поэтому строительство Green Flow Yacht Resort станет толчком для развития водного туризма в регионе, как с точки зрения экскурсионных программ, так и для спортсменов, – прокомментировал основатель и генеральный директор хилинг-проекта «Грин Флоу» Александр Тертычный.