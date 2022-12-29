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В Бурятии на Байкале планируют построить отель с яхт-клубом

В Бурятии на Байкале планируют построить отель с яхт-клубом
Экономика,  Фото:"Байкальская гавань"
Экспертный совет одобрил бизнес-план отеля на Байкале стоимостью почти 1,5 млрд

27 декабря перед экспертным советом «Байкальской гавани» состоялась защита проекта ещё одного планируемого отеля. Курортный комплекс Green Flow Yacht Resort, состоящий из бутик-отеля, яхт-клуба и школы водных видов спорта, должен стать вторым объектом компании «Грин Флоу» на территории особой экономической зоны.


Как сообщал «Байкал-Daily», 30 октября 2021 года компания начала строительство первого своего объекта в Турке: планируется возведение лечебного центра, четырёхзвездочного отеля и спа-комплекса. Как сообщили «Байкал-Daily» в ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань», строительство отеля по первому проекту идёт полным ходом, планируется закончить его к 2024 году.

Новый отель по второму проекту будет построен за счёт собственных средств инвестора и привлечённого финансирования. Общий объём инвестиций составит 1,4 млрд руб. Планируется, что к окончанию строительства отеля средний туристический поток в ту местность составит 25 тысяч человек в год.

- Туристический комплекс будет построен на участке «Турка» на самом берегу озера Байкал, что позволит делать комфортным пребывание прогулочных яхт и катеров. Компания создаст 113 рабочих мест. Проект будет реализовываться поэтапно с 2024 по 2026 год, - пояснили в пресс-службе «Байкальской гавани».

Кроме бутик-отеля на 50 номеров, будут построены виллы и отдельно стоящие бунгало, яхт-клуб, школа водных видов спорта с яхтенной мариной (специальная гавань для маломерных судов – ред.)

Также будет создана инфраструктура для обслуживания, ремонта и хранения яхт. Для гостей отеля и туристов Байкала будут открыты рыбный гастромаркет и ресторан, в которых планируется проводить сезонные ярмарки, гастрономические фестивали, рыболовные туры и соревнования.

- Несмотря на большой потенциал яхтенного туризма, в России он не развит в достаточной степени. На Байкале стоянок для судов практически нет, поэтому строительство Green Flow Yacht Resort станет толчком для развития водного туризма в регионе, как с точки зрения экскурсионных программ, так и для спортсменов, – прокомментировал основатель и генеральный директор хилинг-проекта «Грин Флоу» Александр Тертычный.

инвестиционные проекты Байкал байкальская гавань

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