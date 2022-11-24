Активнее всего в республике застраиваются Улан-Удэ и два пригородных района
За десять месяцев 2022 года – с января по октябрь – в Бурятии в эксплуатацию ввели 2529 жилых домов (3359 квартир) общей площадью в 288 800 квадратных метров. По сравнению с аналогичным периодом 2021-го этот показатель увеличился на 16,4 %, сообщили в пресс-службе Бурятстата.
За счёт собственных денег и заёмных средств жители республики возвели частные дома общей площадью в 247 400 «квадратов». Это 85,7% от общего объёма сданного жилья. При этом примерная пятая часть построек (51 900 квадратных метров) расположена на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства – то есть в СНТ и ДНТ.
Основная доля (46,2 %) введённого в республике жилья приходится на Улан-Удэ. Среди районов лидируют пригородные Иволгинский (14,7%) и Тарбагатайский (6,9%), Кабанский (5,3%), Заиграевский (5,2%) и Прибайкальский район (3,4 %), а также Северобайкальск (2,4 %).
В Бурятии с начала года появилось более 2500 новых домов
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