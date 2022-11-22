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Бурятия собрала налогов на 10 млрд рублей больше, чем в прошлом году

Бурятия собрала налогов на 10 млрд рублей больше, чем в прошлом году
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В бюджет РФ за девять месяцев 2022 года поступило свыше 57,9 млрд рублей

По предварительным итогам года, налоговыми органами Бурятии было собрано налогов на 10,7 млрд рублей (или на 22,7%) больше, чем за 9 месяцев 2021 года. В бюджет РФ от Бурятии поступило 57,9 млрд рублей.

Основная часть налогов на территории республики сформирована за счёт: налога на доходы физических лиц (НДФЛ) – 48 %, налога на прибыль организаций – 31,1%, имущественных налогов - 9,6 %, налогов на совокупный доход - 6,4 %, налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) - 4,7 %.

- Хороший рост показали такие налоги, как НДФЛ (рост на 51,2% или на 6,2 млрд руб., налог на прибыль организаций (рост на 19,7% или на 1,9 млрд рублей) и налоги на совокупный доход (в целом по группе), которые возросли на 18,5% или 0,4 млрд руб., - сообщили в УФНС по Бурятии.

Также в 2022 году сохранился рост налоговых поступлений и страховых взносов на обязательное социальное страхование. 
налоги бюджет

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