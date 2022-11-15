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На Байкале в Бурятии построят 34 дуплекса и 37 коттеджей

На Байкале в Бурятии построят 34 дуплекса и 37 коттеджей
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике появится пятизвёздочный оздоровительный комплекс

Ещё в начале года стало известно, что на восточном побережье Байкала планируют возвести загородный многофункциональный комплекс премиального класса Cosmos Collection Baikal Resort. Он должен появиться на территории особой экономической зоны «Байкальская гавань» в Прибайкальском районе.

Как уже сообщал «Байкал-Daily», проектом займётся Cosmos Hotel Group, входящая в АФК «Система». Проект одобрили на недавнем заседании инвестиционного совета с участием главы республики Алексея Цыденова, отмечает деловой портал Buying Business Travel Russia. Объём инвестиций составит порядка 11 миллиардов рублей.

Природно-оздоровительный курорт на 360 номеров и с выходом на береговую линию протяжённостью более четырёх километров будет пятизвёздочным. Он займёт площадь в 382 гектара.

Проект реализуют в три этапа. Сначала построят гостиницу на сто номеров, а также 14 дуплексов и 12 коттеджей, затем – геотермальный спа-комплекс, конгресс-центр и дома с лаунж-зонами и сопутствующей рекреационной инфраструктурой. Третья очередь предполагает создание глэмпингов, ещё 20 дуплексов и 25 коттеджей и четыре банных комплекса.

В основе концепции – синергия рекреационного туризма и развитой инфраструктуры профессиональной медицины. С открытием нового комплекса в Бурятии появится 450 рабочих мест.

- Сейчас мы уже завершаем проектирование и весной планируем начать строительно-монтажные работы. У нас жёсткий график. Первые сто номеров сдадим в эксплуатацию в 2024 году, а весь отель – в третьем квартале 2027-го, – отметил генеральный директор ООО «Космос Отель Байкал» Юрий Молодченко.
Байкал туризм байкальская гавань

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