Улан-удэнское приборостроительное объединение переходит на трёхсменный режим

Предприятие увеличивает объёмы производства продукции



Улан-удэнское приборостроительное объединение переходит на трёхсменный режим, рассказал директор предприятия Владимир Лучников.



- Мы по контракту с министерством обороны выпускаем ряд изделий. Объём работ достаточно большой. Мы перешли на трёхсменный режим работы. Предприятие с заказами успешно справляется. На текущий момент оборудование расконсервировано и приведено в рабочее состояние, - пояснил он.



Сегодняшнее финансовое состояние Улан-удэнского приборостроительного производственного объединения (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») позволяет строить долгосрочные планы, в том числе – по увеличению штатной численности работников.



- Мы рассчитываем, что к нам придут молодые специалисты. И мы совместно будем выпускать необходимую для нашей страны. Нам требуются токари, фрезеровщики, инженеры-конструкторы, технологи, укладчики. То есть достаточно большой список специальностей, которые нам необходимы, - отметил Владимир Лучников. - Заработная плата у нас достаточно высокая – до 50 тысяч рублей после обучения. Платится стипендия ученикам. Если ученик проявляет заинтересованность и умение работать, то, помимо стипендии, ещё закрываются наряды. Мы очень рассчитываем на молодых людей, которые готовы посвятить себя работе на нашем заводе.



Работники предприятия к такому решению руководства относятся с пониманием. Все они понимают значимость своей работы.



- Сотрудники объединения с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации и делают все возможное для повышения производительности изделий. Мы очень стараемся. Работаем с октября в три смены, - сказала работница одного из цехов Анастасия Филиппова. - Зарплата, конечно, тоже увеличилась, она зависит от количества отработанных часов.



