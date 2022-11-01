Наибольший рост цен связан с квартирами низкого качества
В Бурятии на конец третьего квартала этого года средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке жилья составила 83 945 рублей, на вторичном рынке – 84 163 рублей. Об этом сообщили в Бурятстате.
В третьем квартале 2022 года по отношению к четвёртому кварталу 2021 года цены на первичном рынке жилья в среднем по всем типам квартир увеличились на 11,5 %, на вторичном рынке – на 8 %.
- Наибольший рост цен отмечался на вторичном рынке жилья на квартиры низкого качества на 19 %. Квартиры улучшенного качества на первичном рынке подорожали на 16 %, на вторичном рынке – на 9,8 %, среднего качества (типовые) на 8,5 % и 6,1 % соответственно, - уточнили в Бурятстате.
Недвижимость в Бурятии дорожает
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