Недвижимость в Бурятии дорожает

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Наибольший рост цен связан с квартирами низкого качества



В Бурятии на конец третьего квартала этого года средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке жилья составила 83 945 рублей, на вторичном рынке – 84 163 рублей. Об этом сообщили в Бурятстате.



В третьем квартале 2022 года по отношению к четвёртому кварталу 2021 года цены на первичном рынке жилья в среднем по всем типам квартир увеличились на 11,5 %, на вторичном рынке – на 8 %.



- Наибольший рост цен отмечался на вторичном рынке жилья на квартиры низкого качества на 19 %. Квартиры улучшенного качества на первичном рынке подорожали на 16 %, на вторичном рынке – на 9,8 %, среднего качества (типовые) на 8,5 % и 6,1 % соответственно, - уточнили в Бурятстате.



