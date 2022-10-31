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В 2023 году Забайкальский край получит 183,5 миллиона рублей на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий. Деньги будут вложены в сельские поселения Богомягково Шилкинского района и Судунтуй Агинского района.
Отметим, Бурятия по этому проекту получила в разы больше финансирования – 2,1 млрд рублей. Как сообщал «Байкал-Daily», в республике проекты будут реализованы в Селенгинском, Баргузинском, Закаменском, Мухоршибирском и Джидинском районах. Планируется строительство новых школ, детских садов, бассейна, а также капитальный ремонт ряда учреждений.
В Забайкальском крае на средства господдержки Богомягково и Судунтуй смогут провести капитальный ремонт учреждений культуры и образования, построить новые спортивные площадки, создать новые рабочие места.
- На реализацию проекта сельского поселения Богомягково будет направлено 118,7 миллиона рублей, из которых 104,7 миллиона рублей – из федерального бюджета. На улучшение облика Судунтуя сельскому поселению предоставят финансовые средства в размере 90,7 миллиона рублей, в том числе 78,7 миллиона рублей из федеральной казны, - сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Забайкалье получило на развитие сёл в разы меньше, чем Бурятия
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