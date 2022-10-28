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Бурятии выделят более 2 млрд на развитие сельских территорий

Бурятии выделят более 2 млрд на развитие сельских территорий
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Об этом сообщил глава Алексей Цыденов

Минсельхоз России подвёл итоги конкурсного отбора проектов по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».

От Бурятии отобрано шесть проектов на общую сумму 2,1 млрд рублей. Из них 1,7 млрд рублей поступит из федерального бюджета, 250 миллионов – привлечённые внебюджетные источники. Реализация проектов запланирована в 2023-2024 годах. Об этом рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов на своих страницах в соцсетях.

- Проекты будут реализованы в Селенгинском, Баргузинском, Закаменском, Мухоршибирском и Джидинском районах. В рамках проектов будут построены новые школы, детские сады, бассейн, проведены капитальные ремонты сельских домов культуры, библиотек и инженерной инфраструктуры, приобретены автобусы для учреждений социальной сферы, - поделился Алексей Цыденов.

Всего победителями конкурсного отбора стали 142 проекта со всей России общей стоимостью 31,5 млрд рублей. Из числа субъектов ДФО финансирование получат восемь регионов с 18 проектами – на общую сумму 5,4 млрд. Судя по таблице, на Бурятию выделили больше всех средств в округе.

- Ура, - прокомментировал Алексей Цыденов. 

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