В Иркутской области собираются создать региональную лизинговую компанию

Она займётся продажей сельхозтехники на льготных условиях
Правительство Иркутской области рассматривает возможность создания региональной лизинговой компании по продаже сельхозтехники на льготных условиях с минимальной наценкой. Перспективы такого проекта сейчас просчитывают эксперты корпорации развития региона (КРИО). Об этом 27 октября заявил губернатор области Игорь Кобзев на площадке выставки «Агропромышленная неделя», где состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между АО «Росагролизинг» и АО «Корпорация развития Иркутской области».
– Иркутская область станет вторым субъектом в России, создавшим региональную лизинговую компанию, – подчеркнул Игорь Кобзев.
Стороны соглашения договорились, что КРИО выступит агентом «Росагролизинга». Корпорация будет оказывать поддержку сельхозтоваропроизводителям в подготовке необходимых документов на заключение договоров лизинга.
– С Иркутской областью мы сотрудничаем 20 лет, инвестировано 5,3 млрд рублей. Последние два года аграриями области активно проводится модернизация техники. Только в этом году поставлено 179 единиц техники на 900 млн рублей – это комбайны, тракторы и энергоэффективные прицепные средства. Это соглашение направлено на то, чтобы сделать продукт лизинга ещё более доступным, что конечно же, отразится на себестоимости и экономике сельхозпредприятий, – сказал первый заместитель генерального директора АО «Росагролизинг» Александр Сучков.
– Мы разработали новую лизинговую программу. На программу обновления сельхозтехники и оборудования предусмотрено в этом году более 900 млн рублей. Найдены решения, по которым максимальное количество сельхозтоваропроизводителей использовали именно новый механизм поддержки. Новая техника в хозяйствах позволит повысить производительность труда и эффективность сельхозпроизводства, – отметил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.
Напомним, накануне власти Иркутской области и АО «Росагролизинг» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки сельхозтоваропроизводителей. Документ направлен на усиление технической и технологической модернизации АПК региона. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области собираются создать региональную лизинговую компанию
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Она займётся продажей сельхозтехники на льготных условиях
Директор МУП «Управление трамвая» Юрий Санжанов в интервью рассказал о планах, надеждах и главной на сегодня проблеме предприятия
Его величина должна достигнуть 16 242 рубля
Об этом сообщил глава Алексей Цыденов
Экономика, 27.10.2022
Иркутская область и Забайкальский край оказались в рейтинге выше Бурятии
В здравнице провели масштабную реконструкцию
Месторождение станет источником газоснабжения для посёлка Жигалово, Киренского и Казачинско-Ленского районов
Состоялась 36-я сессии горсовета
Правительству России сенаторы дадут конкретные рекомендации
Количество рейсов увеличилось на четверть
Экономика, 25.10.2022
Ремонт участка протяжённостью 760 метров почти завершён
Экономика, 25.10.2022
Зарплату за август не получали более 200 рабочих
При этом в среднем по республике на 1000 мужчин приходится 1 133 женщины
На ближайшей сессии горсовета будет представлен проект бюджета Улан-Удэ на 2023 год
21% жителей Дальнего Востока признали, что их заработок должен вырасти более чем в два раза, чтобы его уровень их полностью устраивал