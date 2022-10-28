В Иркутской области собираются создать региональную лизинговую компанию

Экономика, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Она займётся продажей сельхозтехники на льготных условиях



Правительство Иркутской области рассматривает возможность создания региональной лизинговой компании по продаже сельхозтехники на льготных условиях с минимальной наценкой. Перспективы такого проекта сейчас просчитывают эксперты корпорации развития региона (КРИО). Об этом 27 октября заявил губернатор области Игорь Кобзев на площадке выставки «Агропромышленная неделя», где состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между АО «Росагролизинг» и АО «Корпорация развития Иркутской области».



– Иркутская область станет вторым субъектом в России, создавшим региональную лизинговую компанию, – подчеркнул Игорь Кобзев.



Стороны соглашения договорились, что КРИО выступит агентом «Росагролизинга». Корпорация будет оказывать поддержку сельхозтоваропроизводителям в подготовке необходимых документов на заключение договоров лизинга.



– С Иркутской областью мы сотрудничаем 20 лет, инвестировано 5,3 млрд рублей. Последние два года аграриями области активно проводится модернизация техники. Только в этом году поставлено 179 единиц техники на 900 млн рублей – это комбайны, тракторы и энергоэффективные прицепные средства. Это соглашение направлено на то, чтобы сделать продукт лизинга ещё более доступным, что конечно же, отразится на себестоимости и экономике сельхозпредприятий, – сказал первый заместитель генерального директора АО «Росагролизинг» Александр Сучков.



– Мы разработали новую лизинговую программу. На программу обновления сельхозтехники и оборудования предусмотрено в этом году более 900 млн рублей. Найдены решения, по которым максимальное количество сельхозтоваропроизводителей использовали именно новый механизм поддержки. Новая техника в хозяйствах позволит повысить производительность труда и эффективность сельхозпроизводства, – отметил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.



Напомним, накануне власти Иркутской области и АО «Росагролизинг» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки сельхозтоваропроизводителей. Документ направлен на усиление технической и технологической модернизации АПК региона. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



