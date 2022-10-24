Только треть дальневосточников довольны своей зарплатой

21% жителей Дальнего Востока признали, что их заработок должен вырасти более чем в два раза, чтобы его уровень их полностью устраивал
Уровень текущей зарплаты устраивает только 30% дальневосточников (причём лишь 9% однозначно довольны своим доходом, ещё 21% - скорее довольны, чем нет). 65% жителей региона сообщили, что нынешняя заработная плата их не удовлетворяет. Остальные затруднились ответить. Таковы данные исследования, итоги которого представила платформа hh.ru.
Чаще всех недовольство уровнем оплаты труда выражают представители профессиональных сфер «Безопасность» и «Наука, образование» (по 77% опрошенных здесь зарплата не устраивает), «Госслужба, НКО» (73%) и «Медицина, фармацевтика» (71%). Тех, кто доволен своей зарплатой, больше всего в сферах «Консультирование» (44%), «Высший менеджмент» (42%), «Закупки» (41%), «Добыча сырья» (39%) и «Управление персоналом» (38%).
21% жителей Дальнего Востока признали, что их заработок должен вырасти более чем в два раза, чтобы его уровень их полностью устраивал. Ещё 30% хотели бы, чтобы их текущая зарплата увеличилась ровно в два раза. 20% работающих дальневосточников отметили, что им не хватает прибавки в 40-50%, чтобы зарплата их удовлетворяла. 16% будут полностью довольны оплатой труда, если она увеличится на 20-40%, ещё 8% будет достаточно роста на 10-20%.
Чаще всего о необходимости увеличения зарплаты более чем в два раза говорили представители сфер «Наука, образование» (39%), «Высший менеджмент» (34%) и «Госслужба, НКО» (29%), ровно в два раза – в сферах «Искусство, развлечения, массмедиа» (38%), «Консультирование» (36%) и «ИТ, интернет, телеком» (33%).
Достойной свою заработную плату сегодня считают только 16% опрошенных дальневосточников, обратной точки зрения придерживаются 63%, а ещё 21% полагают, что их зарплата – просто нормальная. Тех, кто не считает уровень оплаты своего труда достойным, больше всего в сферах «Безопасность» (80%), «Рабочий персонал» (79%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (74%).
Только треть дальневосточников довольны своей зарплатой
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