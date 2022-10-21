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Инфляцию в Бурятии сдержали птицеводы

Инфляцию в Бурятии сдержали птицеводы
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В сентябре годовая инфляция в республике по сравнению с августом замедлилась

В сентябре годовой темп роста цен в Бурятии замедлился до 14,9%. Во многом инфляцию сдержало снижение издержек в птицеводстве: а именно, у предприятий снизилась себестоимость производства, в частности, затраты на корма.

Снижение стоимости зерна также привело к уменьшению издержек переработчиков на сырьё. Как следствие, наблюдалось замедление годового роста цен на муку, хлебобулочные и макаронные изделия. Об этом рассказали в Национальном банке Бурятии.

- Ожидание рекордного урожая зерновых и масличных культур, высокий уровень переходящих запасов, сокращение экспорта привели к снижению стоимости зерна, сои, подсолнечника — основных компонентов кормовой базы в птицеводстве. Как следствие, медленнее росли цены на курицу и куриные окорочка. А яйца на полках магазинов стоили даже дешевле, чем год назад, — прокомментировала управляющий Нацбанком Бурятии Наталья Эйрих.

Также в сентябре более высокий урожай корнеплодов в республике и яблок в южных регионах России способствовал усилению снижения цен на картофель, капусту, морковь, а также уменьшению годового темпа прироста цен на яблоки. Обнуление таможенных пошлин на ряд импортной плодоовощной продукции и расширение географии поставок привели к удешевлению в годовом выражении помидоров и груш, усилению снижения цен на апельсины, виноград, лимоны.

Отметим, несмотря на замедление, годовая инфляция в Бурятии осталась выше показателей по Дальневосточному федеральному округу (12,68%) и в целом по России (13,68%).



инфляция

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