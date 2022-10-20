Регионы ДФО получат средства на модернизацию и строительство

В 2023 году будут построены ещё 58 объектов социальной и инженерной инфраструктуры
Вопросы модернизации и строительства социальной инфраструктуры вошли в повестку заседания президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, прошедшего в Хабаровске. Рассматривалась корректировка мероприятий по модернизации и строительству социальной инфраструктуры в центрах экономического роста Дальневосточного федерального округа, средства на которые предоставляются из федерального бюджета по линии «Единой субсидии».
Всего на реализацию 11 планов субъектов ДФО из федерального бюджета выделено в 2018-2023 годах 122,8 млрд рублей. С 2018 года на эти средства уже построено 577 объекта. До конца 2022 года будет введено в эксплуатацию ещё 37 объектов, включая два объекта образования в Бурятии. Также продолжится создание объектов транспорта, инженерной инфраструктуры. Будет отремонтировано 47 социальных объектов. Благоустроят 834 дворовые территории и пять общественных территорий. Оборудование получат 40 социальных учреждений: больницы, ФАПы, библиотеки. В 2023 году планируется ввести ещё 58 объектов социальной и инженерной инфраструктуры и отремонтировать четыре объекта.
Кроме этого, на заседании обсуждалось перераспределение средств внутри запланированных на текущий год мероприятий в Камчатском, Хабаровском, Забайкальском краях, Якутии, ЕАО, Сахалинской области.
Также одобрено выделение средств для модернизации наружного освещения в Биробиджане и Чите по программе «Дальневосточная концессия». Соглашения о развитии уличного освещения в этих двух городах были подписаны между регионами и Минвостокразвития России на полях ВЭФ-2022.
Инвестиционный проект «Хевел Энергосервис» по строительству 19 автономных гибридных энергоустановок в Забайкальском крае получит финансирование со стороны «ВЭБ.РФ». Проект был признан приоритетным для финансирования за счёт средств госкорпорации развития. Он позволит заменить устаревшие дизельные электростанций в труднодоступных посёлках на новые дизельные генераторы вместе с установкой солнечных батарей и системы накопления энергии. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Регионы ДФО получат средства на модернизацию и строительство
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