Регионы ДФО получат средства на модернизацию и строительство

Экономика, Фото: пресс-служба минвостокразвития России

В 2023 году будут построены ещё 58 объектов социальной и инженерной инфраструктуры



Вопросы модернизации и строительства социальной инфраструктуры вошли в повестку заседания президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, прошедшего в Хабаровске. Рассматривалась корректировка мероприятий по модернизации и строительству социальной инфраструктуры в центрах экономического роста Дальневосточного федерального округа, средства на которые предоставляются из федерального бюджета по линии «Единой субсидии».



Всего на реализацию 11 планов субъектов ДФО из федерального бюджета выделено в 2018-2023 годах 122,8 млрд рублей. С 2018 года на эти средства уже построено 577 объекта. До конца 2022 года будет введено в эксплуатацию ещё 37 объектов, включая два объекта образования в Бурятии. Также продолжится создание объектов транспорта, инженерной инфраструктуры. Будет отремонтировано 47 социальных объектов. Благоустроят 834 дворовые территории и пять общественных территорий. Оборудование получат 40 социальных учреждений: больницы, ФАПы, библиотеки. В 2023 году планируется ввести ещё 58 объектов социальной и инженерной инфраструктуры и отремонтировать четыре объекта.



Кроме этого, на заседании обсуждалось перераспределение средств внутри запланированных на текущий год мероприятий в Камчатском, Хабаровском, Забайкальском краях, Якутии, ЕАО, Сахалинской области.



Также одобрено выделение средств для модернизации наружного освещения в Биробиджане и Чите по программе «Дальневосточная концессия». Соглашения о развитии уличного освещения в этих двух городах были подписаны между регионами и Минвостокразвития России на полях ВЭФ-2022.



Инвестиционный проект «Хевел Энергосервис» по строительству 19 автономных гибридных энергоустановок в Забайкальском крае получит финансирование со стороны «ВЭБ.РФ». Проект был признан приоритетным для финансирования за счёт средств госкорпорации развития. Он позволит заменить устаревшие дизельные электростанций в труднодоступных посёлках на новые дизельные генераторы вместе с установкой солнечных батарей и системы накопления энергии. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

