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В Бурятии подорожали алкоголь, топливо и огурцы

В Бурятии подорожали алкоголь, топливо и огурцы
Экономика,  Фото:pixabay.com
Также вклад в инфляцию в сентябре внёс рост цен на табак и автомобили

В сентябре этого года по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен в Бурятии составил 100,5% (по РФ – 100,1%). Основной вклад в инфляцию в сентябре внесло повышение цен на непродовольственные товары – 100,8% или 0,31 процентных пункта (п.п.). Также отмечается повышение цен на продовольственные товары – 100,5% (вклад 0,20 п.п.). Стоимость услуг снизилась на 0,3% (вклад 0,06 п.п.).

Основное влияние на динамику цен продовольственных товаров оказало подорожание алкогольных напитков (102,1%), яиц (106,5%) и кондитерских изделий (101,4%). Также рост цен наблюдается на следующие группы товаров: рыбопродукты (102,1%), масло и жиры (101,5%), сахар (100,2%). Тем не менее снизились цены на макаронные и крупяные изделия (98,8%), чай, кофе, какао (98,6%), муку (98,6%), сыр (99,3%).

Индекс потребительских цен на плодоовощную продукцию составил 98,5% (вклад 0,06 п.п.). Так, в сентябре 2022 года в сравнении с предыдущим месяцем снизились цены на:
- лук репчатый – на 33,5%,
- картофель – на 22,2%,
- свёклу столовую – на 20,2%,
- капусту белокочанную свежую – на 18,6%,
- виноград – на 17,6%,
- морковь – на 13,3%,
- лимоны – на 6,3%,
- чеснок – на 6,2%,
- груши – на 5,5%,
- яблоки – на 3,7%,
- апельсины – на 3,5%,
- орехи – на 3,0%,
-помидоры свежие – на 1,6%.
Вместе с тем, среди плодоовощной продукции подорожали огурцы (188,3%), бананы (117,3%), замороженные ягоды (101,5%).

В сентябре из непродовольственных товаров более всего подорожали:
- легковые автомобили – на 2% (вклад 0,19 п.п.),
- топливо – на 3,1% (вклад 0,06 п.п.),
- табачные изделия – на 2,7% (вклад 0,05 п.п.),
- одежда и бельё – 0,5% (0,02 п.п.).

Стоимость газового моторного топлива с начала года снизилась на 18,1%.

Цены на бензин и дизельное топливо по состоянию на 10 октября:

Республика Бурятия

Забайкальский край

Иркутская область

Бензин АИ-92

48,02

51,45

48,01

Бензин АИ-95

50,67

54,57

50,70

Дизельное топливо

58,17

64,60

59,29


В составе платных услуг населению снижение цен отмечается на услуги пассажирского транспорта (92,8%), услуги санаторно-оздоровительные (94,4%) и услуги в системе образования (99,0%).

- Также следует отметить, что с начала года потребительские цены на товары и услуги в республике выросли на 11,4% (по РФ – 10,5%). Наибольший вклад в инфляцию (5,86 процентных пункта) с начала года дал рост цен на непродовольственные товары (рост на 14,5%). На продовольственные товары отмечается рост цен на 10,1% (вклад 3,92 п.п.). Стоимость услуг выросла на 7,5% (вклад 1,57 п.п.), - сообщает пресс-служба министерства экономики РБ.
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