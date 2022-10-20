В Бурятии подорожали алкоголь, топливо и огурцы

Республика Бурятия Забайкальский край Иркутская область Бензин АИ-92 48,02 51,45 48,01 Бензин АИ-95 50,67 54,57 50,70 Дизельное топливо 58,17 64,60 59,29

В сентябре этого года по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен в Бурятии составил 100,5% (по РФ – 100,1%). Основной вклад в инфляцию в сентябре внесло повышение цен на непродовольственные товары – 100,8% или 0,31 процентных пункта (п.п.). Также отмечается повышение цен на продовольственные товары – 100,5% (вклад 0,20 п.п.). Стоимость услуг снизилась на 0,3% (вклад 0,06 п.п.).Основное влияние на динамику цен продовольственных товаров оказало подорожание алкогольных напитков (102,1%), яиц (106,5%) и кондитерских изделий (101,4%). Также рост цен наблюдается на следующие группы товаров: рыбопродукты (102,1%), масло и жиры (101,5%), сахар (100,2%). Тем не менее снизились цены на макаронные и крупяные изделия (98,8%), чай, кофе, какао (98,6%), муку (98,6%), сыр (99,3%).Индекс потребительских цен на плодоовощную продукцию составил 98,5% (вклад 0,06 п.п.). Так, в сентябре 2022 года в сравнении с предыдущим месяцем снизились цены на:- лук репчатый – на 33,5%,- картофель – на 22,2%,- свёклу столовую – на 20,2%,- капусту белокочанную свежую – на 18,6%,- виноград – на 17,6%,- морковь – на 13,3%,- лимоны – на 6,3%,- чеснок – на 6,2%,- груши – на 5,5%,- яблоки – на 3,7%,- апельсины – на 3,5%,- орехи – на 3,0%,-помидоры свежие – на 1,6%.Вместе с тем, среди плодоовощной продукции подорожали огурцы (188,3%), бананы (117,3%), замороженные ягоды (101,5%).В сентябре из непродовольственных товаров более всего подорожали:- легковые автомобили – на 2% (вклад 0,19 п.п.),- топливо – на 3,1% (вклад 0,06 п.п.),- табачные изделия – на 2,7% (вклад 0,05 п.п.),- одежда и бельё – 0,5% (0,02 п.п.).Стоимость газового моторного топлива с начала года снизилась на 18,1%.Цены на бензин и дизельное топливо по состоянию на 10 октября:В составе платных услуг населению снижение цен отмечается на услуги пассажирского транспорта (92,8%), услуги санаторно-оздоровительные (94,4%) и услуги в системе образования (99,0%).- Также следует отметить, что с начала года потребительские цены на товары и услуги в республике выросли на 11,4% (по РФ – 10,5%). Наибольший вклад в инфляцию (5,86 процентных пункта) с начала года дал рост цен на непродовольственные товары (рост на 14,5%). На продовольственные товары отмечается рост цен на 10,1% (вклад 3,92 п.п.). Стоимость услуг выросла на 7,5% (вклад 1,57 п.п.), - сообщает пресс-служба министерства экономики РБ.