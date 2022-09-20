В бюджет Забайкалья не заложили более 4 млрд на выплату медикам

В дело вмешалась прокуратура



В декабре 2021 года в Забайкальском крае приняли закон о бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Однако в нём не предусмотрели финансирование на выплату районного коэффициента в размере 20 % к заработной плате работников учреждений здравоохранения.



Всего на 2022 год в бюджете не заложено около 1,4 млрд рублей на эти расходы, а с учётом планового периода на три года – свыше 4,1 млрд рублей.



- Отсутствие регионального финансирования повлекло вынужденную необходимость осуществления выплат районного коэффициента указанным работникам за счёт средств Фонда обязательного медицинского страхования, тогда как эти денежные средства могли быть использованы для повышения качества оказания медицинской помощи населению, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Прокуратура направила в суд заявление и потребовала признать недействующими с момента принятия соответствующие положения регионального закона о бюджете.



Заявление находится на рассмотрении.

