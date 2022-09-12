Жители Бурятии стали чаще искать работу





Жители Бурятии стали искать работу на 36% чаще, чем год назад. К такому выводу пришла служба исследований hh.ru, проанализировав активность соискателей на рынке труда.За август количество резюме в Бурятии выросло на 36% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.Активность соискателей Бурятии за год больше, чем в целом по Дальневосточному федеральному округу (на 2%) и на 15% больше общероссийских показателей.Наиболее яркий прирост по количеству резюме в республике показала профессиональная сфера «Инсталляция и сервис»: число желающих найти новую работу здесь увеличилось более чем в 7 раз по сравнению с августом прошлого года (+614%). Кроме того, на 38% выросло количество резюме строителей (+38%), на 32% - специалистов в сфере ИТ-технологий и телекома, на 31% - административного персонала, на 27% - специалистов сферы туризма и ресторанов, на 26% - в сфере продаж.В то же время некоторые профессиональные области стали менее популярными с точки зрения трудоустройства, нежели год назад. Так, количество желающих работать в банковской сфере сократилось на 71%, в сфере государственной службы и НКО – на 68%, в добыче сырья – на 60%.При этом самыми популярными сферами для поиска новой работы у жителей Республики Бурятия стали «Продажи» (к ним относятся 11% резюме), «Транспорт, логистика» и «Административный персонал» (по 7%), «Бухгалтерия», «ИТ, интернет, телеком» и «Производство» (по 4%).