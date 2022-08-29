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Бурятия заняла невысокое место в рейтинге регионов по рынку труда

Бурятия заняла невысокое место в рейтинге регионов по рынку труда
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Лидерами по-прежнему являются Москва и Петербург

В рейтинге регионов по рынку труда по итогам 2021 года Республика Бурятия заняла невысокое 72 место из 85-ти. Значение рейтингового балла в республике составило 45,5, что на 4,7 балла больше значения по итогам 2020 года. Исследование представило РИА Новости.

Иркутская область занимает в рейтинге 15 место с рейтинговым баллом 68,5 (+4,8), а Забайкальский край – 75 место с рейтинговым баллом 43,4 (+0,9).

Для оценки ситуации на рынке труда в российских регионах эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг по итогам 2021 года, который даёт возможность комплексно оценить положение дел в этой сфере. В основу легли восемь показателей, характеризующих положение в исследуемой области, включая уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также ёмкость рынка труда.

Результаты исследования свидетельствуют, что ситуация на российском рынке труда неоднородна. Значение рейтингового балла регионов изменяется в диапазоне от 97,2 до 7,1 (возможный диапазон изменения значений от 100 – максимально возможное значение, до 1 – минимально возможное). Соответственно, чем выше рейтинговый балл, тем более благоприятная ситуация на рынке труда в регионе.

По результатам исследования, регионы-лидеры в основном сохранили свои места. Первые пять позиций остались без изменений.

Лидерами по-прежнему являются Москва и Петербург, у которых значение рейтингового балла превышает 96. Третье место занимает Московская область с 86,5 баллами. В первую пятёрку входят также Ханты-Мансийский автономный округ (77,6) и Татарстан (76,9).

Как отмечают эксперты РИА Новости, лидеры рейтинга характеризуются высоким уровнем социально-экономического развития, низким уровнем безработицы, высокими зарплатами и большой ёмкостью рынка труда.

Нижние позиции рейтинга занимают регионы, в которых балл не превышает 15. Самые низкие значения отмечаются в Ингушетии (7,1), Туве (8,6), Чечне (12,3), Карачаево-Черкесии (13), Кабардино-Балкарии (14) и Северной Осетии (14,4).

Основными проблемами этих регионов в сфере рынка труда являются сохраняющийся высокий уровень безработицы и низкие зарплаты.

Эксперты отмечают, что почти во всех регионах ситуация на рынке труда улучшилась. По итогам 2021 года увеличение значения рейтингового балла произошло в 79 регионах. При этом в 15 из них рост составил более 5 баллов. Наибольшее увеличение произошло в Новгородской области (+8), Ненецком автономном округе (+8) и в Хакасии (+6,4).

Значение рейтингового балла снизилось только в шести регионах, причём везде сокращение было незначительным и не превысило 1,8 балла. Снижение произошло в ЯНАО (-1,8), Калмыкии (-0,5), Туве (-0,2), Ингушетии (-0,2), Карачаево-Черкесии (-0,05) и Дагестане (-0,005).

Как считают эксперты РИА Новости, на текущий момент ситуацию на рынке труда в России можно назвать стабильной. В частности, безработица не растёт, показатель сохраняется на уровне четыре процента, также отмечается увеличение зарплат. Однако в дальнейшем, учитывая в том числе неблагоприятные прогнозы в сфере безработицы, можно ожидать ухудшения ситуации на рынке труда.

По итогам 2022 года, число регионов, где значение рейтингового балла снизится, скорее всего, вырастет, заключают эксперты.

рейтинг рынок труда

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