Бурятия заняла невысокое место в рейтинге регионов по рынку труда

Лидерами по-прежнему являются Москва и Петербург
В рейтинге регионов по рынку труда по итогам 2021 года Республика Бурятия заняла невысокое 72 место из 85-ти. Значение рейтингового балла в республике составило 45,5, что на 4,7 балла больше значения по итогам 2020 года. Исследование представило РИА Новости.
Иркутская область занимает в рейтинге 15 место с рейтинговым баллом 68,5 (+4,8), а Забайкальский край – 75 место с рейтинговым баллом 43,4 (+0,9).
Для оценки ситуации на рынке труда в российских регионах эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг по итогам 2021 года, который даёт возможность комплексно оценить положение дел в этой сфере. В основу легли восемь показателей, характеризующих положение в исследуемой области, включая уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также ёмкость рынка труда.
Результаты исследования свидетельствуют, что ситуация на российском рынке труда неоднородна. Значение рейтингового балла регионов изменяется в диапазоне от 97,2 до 7,1 (возможный диапазон изменения значений от 100 – максимально возможное значение, до 1 – минимально возможное). Соответственно, чем выше рейтинговый балл, тем более благоприятная ситуация на рынке труда в регионе.
По результатам исследования, регионы-лидеры в основном сохранили свои места. Первые пять позиций остались без изменений.
Лидерами по-прежнему являются Москва и Петербург, у которых значение рейтингового балла превышает 96. Третье место занимает Московская область с 86,5 баллами. В первую пятёрку входят также Ханты-Мансийский автономный округ (77,6) и Татарстан (76,9).
Как отмечают эксперты РИА Новости, лидеры рейтинга характеризуются высоким уровнем социально-экономического развития, низким уровнем безработицы, высокими зарплатами и большой ёмкостью рынка труда.
Нижние позиции рейтинга занимают регионы, в которых балл не превышает 15. Самые низкие значения отмечаются в Ингушетии (7,1), Туве (8,6), Чечне (12,3), Карачаево-Черкесии (13), Кабардино-Балкарии (14) и Северной Осетии (14,4).
Основными проблемами этих регионов в сфере рынка труда являются сохраняющийся высокий уровень безработицы и низкие зарплаты.
Эксперты отмечают, что почти во всех регионах ситуация на рынке труда улучшилась. По итогам 2021 года увеличение значения рейтингового балла произошло в 79 регионах. При этом в 15 из них рост составил более 5 баллов. Наибольшее увеличение произошло в Новгородской области (+8), Ненецком автономном округе (+8) и в Хакасии (+6,4).
Значение рейтингового балла снизилось только в шести регионах, причём везде сокращение было незначительным и не превысило 1,8 балла. Снижение произошло в ЯНАО (-1,8), Калмыкии (-0,5), Туве (-0,2), Ингушетии (-0,2), Карачаево-Черкесии (-0,05) и Дагестане (-0,005).
Как считают эксперты РИА Новости, на текущий момент ситуацию на рынке труда в России можно назвать стабильной. В частности, безработица не растёт, показатель сохраняется на уровне четыре процента, также отмечается увеличение зарплат. Однако в дальнейшем, учитывая в том числе неблагоприятные прогнозы в сфере безработицы, можно ожидать ухудшения ситуации на рынке труда.
По итогам 2022 года, число регионов, где значение рейтингового балла снизится, скорее всего, вырастет, заключают эксперты.
Бурятия заняла невысокое место в рейтинге регионов по рынку труда
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экономика, 29.08.2022
Лидерами по-прежнему являются Москва и Петербург
Экономика, 29.08.2022
Эксперты рассказали, как бизнес может сэкономить на трудоустройстве молодёжи
Экономика, 26.08.2022
Правительство страны примет меры по улучшению ситуации с грузоперевозками
Экономика, 25.08.2022
Средняя зарплата в республике, по данным органа статистики, перешагнула за важный рубеж
Предприятие по переработке древесины может появиться в Усть-Куте
За неделю в Кяхте досмотрено более 300 тонн животноводческой продукции, экспортируемой в Монголию
Резкий рост цен на стройматериалы в России начался в конце 2020 года в связи с удорожанием металла, а позже на фоне санкционного давления коснулся и других ресурсов
В том числе средства пойдут на создание пляжных зон
Распоряжение подписал глава Бурятии
Эксперты подсчитали, какова доходность и окупаемость жилья в новостройке в столице Бурятии
Экономика, 22.08.2022
Об этом сообщил министр туризма Алдар Доржиев
Экономика, 19.08.2022
Он займётся экспортом зерна в Китай
Экономика, 19.08.2022
Оба города вновь одержали победу во всероссийском конкурсе благоустройства малых городов
Экономика, 18.08.2022
Новогодний городок подорожал примерно на 20%
Экономика, 18.08.2022
На фоне ажиотажного спроса в начале весны жители Бурятии закупились некоторыми товарами впрок, и теперь спрос и цены упали