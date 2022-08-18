В июле годовая инфляция в Бурятии замедлилась

На фоне ажиотажного спроса в начале весны жители Бурятии закупились некоторыми товарами впрок, и теперь спрос и цены упали
В Бурятии годовая инфляция снижается четвёртый месяц подряд. В июле показатель составил 16,5%. Повлияло несколько факторов: укрепление рубля, расширение предложения отдельных товаров, снижение спроса жителей республики на некоторые виды продукции, пояснили в пресс-службе Национального банка Бурятии.
- Запрет на вывоз из России необработанного леса, ограничение экспорта в недружественные страны круглых лесоматериалов, сырья для производства бумаги и фанеры переориентировали российских лесозаготовителей на отечественного потребителя. Поставки древесины на внутренний рынок выросли, и это дало плоды — цены на пиломатериалы начали снижаться. К примеру, обрезные доски, древесно-стружечные и ориентированно-стружечные плиты в магазинах республики в июле стоили дешевле, чем год назад, - отметил заместитель управляющего Нацбанком Бурятии Виталий Пономарёв.
Бытовая техника и электроника в годовом выражении подорожала, но меньшими темпами по сравнению с июнем. Здесь сказались два фактора: укрепление курса рубля и длительные промоакции со стороны производителей для стимулирования продаж.
Уменьшение годового темпа роста цен отмечалось и в сфере продовольственных товаров. Медленней стали расти цены на яблоки, груши, бананы, цитрусовые, помидоры, чеснок. А виноград, капуста, огурцы, свёкла и вовсе подешевели в годовом выражении. Одна из причин — обнулены ввозные таможенные пошлины на многие виды импортных овощей и фруктов. Вклад внесли и бурятские аграрии — в этом году они нарастили объемы производства плодоовощной продукции, в том числе ранних сортов корнеплодов. Увеличение поставок местных овощей на региональный рынок благоприятно повлияло на стоимость этих продуктов для конечных потребителей.
- Снизился годовой прирост цен на сахар, мясные консервы, овсяную и перловую крупы. На фоне ажиотажного спроса в начале весны жители Бурятии закупились такими товарами впрок — теперь спрос упал, а цены замедлили свой рост, - сообщил Виталий Пономарёв.
В целом непродовольственная инфляция в Бурятии в июле уменьшилась до 18,9%, в продовольственной сфере — до 17,5%. В сегменте услуг она ускорилась до 10,4%.
По прогнозу Банка России, к концу 2022 года общая годовая инфляция составит в целом по стране 12–15%. С учётом проводимой денежно-кредитной политики она снизится до 5-7% в следующем году и вернётся к 4% в 2024 году.
В июле годовая инфляция в Бурятии замедлилась
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