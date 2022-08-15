Зарплатные ожидания жителей Бурятии ниже средних по стране





Средняя зарплата, на которую претендуют соискатели в Бурятии, с июля 2021 года выросла на 1,5 тысячи рублей. Таковы результаты исследования hh.ru.В июле 2022 года 14 тысяч жителей Бурятии опубликовали свои резюме. Средняя ожидаемая зарплата соискателей республики – 43 тысяч рублей. Это на 22% ниже, чем по стране в целом.В рейтинге регионов ДФО по зарплатным ожиданиям кандидатов Бурятия занимает последнее, 11-е место. В тройке лидеров оказались Чукотка, Сахалинская и Магаданская области.Средняя ожидаемая заработная плата соискателей Дальневосточного федерального округа в июле составила 56 тысяч рублей, что выше общероссийских показателей на 1%. При этом зарплаты работодателей ДФО на 15% выше среднего предложения по стране.