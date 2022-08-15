15 августа

14 августа

Популярное

Зарплатные ожидания жителей Бурятии ниже средних по стране

Зарплатные ожидания жителей Бурятии ниже средних по стране
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В рейтинге регионов ДФО по зарплатным ожиданиям кандидатов Бурятия занимает последнее место

Средняя зарплата, на которую претендуют соискатели в Бурятии, с июля 2021 года выросла на 1,5 тысячи рублей. Таковы результаты исследования hh.ru.

В июле 2022 года 14 тысяч жителей Бурятии опубликовали свои резюме. Средняя ожидаемая зарплата соискателей республики – 43 тысяч рублей. Это на 22% ниже, чем по стране в целом.

В рейтинге регионов ДФО по зарплатным ожиданиям кандидатов Бурятия занимает последнее, 11-е место. В тройке лидеров оказались Чукотка, Сахалинская и Магаданская области.


Средняя ожидаемая заработная плата соискателей Дальневосточного федерального округа в июле составила 56 тысяч рублей, что выше общероссийских показателей на 1%. При этом зарплаты работодателей ДФО на 15% выше среднего предложения по стране.

заработная плата

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ продолжается эпопея с новой, но дефектной дорогой
В Улан-Удэ продолжается эпопея с новой, но дефектной дорогой
Экономика, 13.08.2022
Дорогу не могут ввести в эксплуатацию уже два года
В Бурятии подорожали спички, курятина, аренда банковского сейфа
В Бурятии подорожали спички, курятина, аренда банковского сейфа
Экономика, 12.08.2022
Выросли цены на полёт эконом-классом, подешевели огурцы и капуста
В Бурятии выросла смертность
В Бурятии выросла смертность
Экономика, 11.08.2022
Неблагополучная ситуация со смертностью населения сложилась в трёх районах
Директор УУАЗ: «Квалифицированные рабочие получают у нас 100 тысяч рублей»
Директор УУАЗ: «Квалифицированные рабочие получают у нас 100 тысяч рублей»
Экономика, 11.08.2022
Генеральный директор Улан-Удэнского авиационного завода холдинга «Вертолёты России» госкорпорации Ростех Алексей Козлов дал большое интервью «Байкал-Daily»
В Улан-Удэ состоялся совет при главе Бурятии по улучшению инвестклимата
В Улан-Удэ состоялся совет при главе Бурятии по улучшению инвестклимата
Экономика, 10.08.2022
Бурятия заняла неплохое 13-е место в рейтинге инвестиционного климата
В ДФО для местных авиаперевозок построят более 100 самолётов
В ДФО для местных авиаперевозок построят более 100 самолётов
Экономика, 05.08.2022
Формируется госзаказ на строительство самолётов для Дальнего Востока
Глава Бурятии: На Стеклозаводе снизится количество вредных выбросов
Глава Бурятии: На Стеклозаводе снизится количество вредных выбросов
Экономика, 04.08.2022
На продолжение реконструкции теплосетей Стеклозавода выделено ещё почти 240 млн
Бурятия оказалась на 37 месте по доступности бензина
Бурятия оказалась на 37 месте по доступности бензина
Экономика, 03.08.2022
Эксперты подсчитали, сколько бензина могут купить жители Бурятии на среднемесячную зарплату
Пассажиропоток аэропорта Улан-Удэ вырос на 35%
Пассажиропоток аэропорта Улан-Удэ вырос на 35%
Экономика, 02.08.2022
Из аэропорта «Байкал» еженедельно выполняются уже 34 рейса в Москву
В Бурятии подорожали квадратные метры
В Бурятии подорожали квадратные метры
Экономика, 01.08.2022
Дорожает и элитное жильё, и квартиры низкого качества

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^