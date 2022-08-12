Идёт ремонт 29 участков
В столице Бурятии ремонтируют 29 участков дорог общей протяжённостью 30 км. О ходе рассказали в мэрии Улан-Удэ.
Так, к началу учебного года отремонтировали дорогу по проспекту Строителей – здесь находится большая школа №49 и несколько детских садов, в том числе недавно открытый детсад «Калинка» на 280 мест.
Активно ремонтируется улица Терешковой, сейчас подрядчик ведёт на работы на участке по направлению в Октябрьский район. Дорога является подъездным путем к школам №25, №20 и №35, а также детсадам «Теремок» и «Солнышко».
Идёт ремонт дорог по проспекту Победы, Куйбышева, Ермаковская – здесь находятся школы №9, №1 и детсад «Золушка». Также в Советском районе завершается ремонт дороги по мосту «Бегущая лань» - именно по мосту едут родители и ученики школы №8.
В Улан-Удэ ремонтируют дороги к школам и детсадам
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