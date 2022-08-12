12 августа

11 августа

Популярное

В Улан-Удэ ремонтируют дороги к школам и детсадам

В Улан-Удэ ремонтируют дороги к школам и детсадам
Экономика,  Фото:администрация Улан-Удэ
Идёт ремонт 29 участков

В столице Бурятии ремонтируют 29 участков дорог общей протяжённостью 30 км. О ходе рассказали в мэрии Улан-Удэ.

Так, к началу учебного года отремонтировали дорогу по проспекту Строителей – здесь находится большая школа №49 и несколько детских садов, в том числе недавно открытый детсад «Калинка» на 280 мест.

Активно ремонтируется улица Терешковой, сейчас подрядчик ведёт на работы на участке по направлению в Октябрьский район. Дорога является подъездным путем к школам №25, №20 и №35, а также детсадам «Теремок» и «Солнышко».

Идёт ремонт дорог по проспекту Победы, Куйбышева, Ермаковская – здесь находятся школы №9, №1 и детсад «Золушка». Также в Советском районе завершается ремонт дороги по мосту «Бегущая лань» - именно по мосту едут родители и ученики школы №8.

дороги дорожный ремонт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии выросла смертность
В Бурятии выросла смертность
Экономика, 11.08.2022
Неблагополучная ситуация со смертностью населения сложилась в трёх районах
Директор УУАЗ: «Квалифицированные рабочие получают у нас 100 тысяч рублей»
Директор УУАЗ: «Квалифицированные рабочие получают у нас 100 тысяч рублей»
Экономика, 11.08.2022
Генеральный директор Улан-Удэнского авиационного завода холдинга «Вертолёты России» госкорпорации Ростех Алексей Козлов дал большое интервью «Байкал-Daily»
В Улан-Удэ состоялся совет при главе Бурятии по улучшению инвестклимата
В Улан-Удэ состоялся совет при главе Бурятии по улучшению инвестклимата
Экономика, 10.08.2022
Бурятия заняла неплохое 13-е место в рейтинге инвестиционного климата
В ДФО для местных авиаперевозок построят более 100 самолётов
В ДФО для местных авиаперевозок построят более 100 самолётов
Экономика, 05.08.2022
Формируется госзаказ на строительство самолётов для Дальнего Востока
Глава Бурятии: На Стеклозаводе снизится количество вредных выбросов
Глава Бурятии: На Стеклозаводе снизится количество вредных выбросов
Экономика, 04.08.2022
На продолжение реконструкции теплосетей Стеклозавода выделено ещё почти 240 млн
Бурятия оказалась на 37 месте по доступности бензина
Бурятия оказалась на 37 месте по доступности бензина
Экономика, 03.08.2022
Эксперты подсчитали, сколько бензина могут купить жители Бурятии на среднемесячную зарплату
Пассажиропоток аэропорта Улан-Удэ вырос на 35%
Пассажиропоток аэропорта Улан-Удэ вырос на 35%
Экономика, 02.08.2022
Из аэропорта «Байкал» еженедельно выполняются уже 34 рейса в Москву
Улан-Удэ получит 214 млн от Ростуризма
Улан-Удэ получит 214 млн от Ростуризма
Экономика, 02.08.2022
Всего в конкурсе от Ростуризма победил 31 город
В Бурятии подорожали квадратные метры
В Бурятии подорожали квадратные метры
Экономика, 01.08.2022
Дорожает и элитное жильё, и квартиры низкого качества
Бурятмяспром закупит 1200 тонн мяса в Монголии
Бурятмяспром закупит 1200 тонн мяса в Монголии
Экономика, 29.07.2022
Впервые за долгое время Россельхознадзор разрешил поставки монгольского мяса

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^