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Глава Бурятии: На Стеклозаводе снизится количество вредных выбросов

Глава Бурятии: На Стеклозаводе снизится количество вредных выбросов
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
На продолжение реконструкции теплосетей Стеклозавода выделено ещё почти 240 млн

239,8 млн рублей из бюджета Бурятии направят на продолжение реконструкции теплосетей микрорайона Стеклозавод в Улан-Удэ. Распоряжение подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Ведём работу по улучшению экологии столицы нашей республики и надежности теплоснабжения. И здесь большой блок задач, это, конечно, инфраструктура города. Выделяем почти 240 млн рублей на продолжение реконструкции системы теплоснабжения микрорайона Стеклозавод. По итогу будет заменена система теплоснабжения, которая изношена практически на 80%, будут закрыты мазутные котельные, которые выбрасывают около 300 тонн вредных веществ в год, а при аварии хранящийся мазут может попасть через Селенгу в Байкал. После реконструкции мы переключим теплосети Стеклозавода к ТЭЦ-1. Таким образом, снизим количество вредных выбросов в окружающую среду, устраним возможность возникновения аварийных ситуаций и уменьшим расходы на топливо в шесть раз, - отметил глава Бурятии.

Сейчас ведётся первый этап реконструкции. Планируется замена тепломагистрали № 3. Общая стоимость первого этапа реконструкции – 882,5 млн рублей.

Второй этап реконструкции планируют начать в 2023 году. Объём финансирования составит 539,8 млн рублей.

экология теплоснабжение

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