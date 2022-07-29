За неделю проконтролировано 189 тонн продукции отечественного производства
С 25 по 29 июля на железнодорожной станции Улан-Удэ специалисты Россельхознадзора проконтролировали выгрузку 105 партий общим весом 189 тонн подконтрольной продукции отечественного производства.
На Улан-Удэнском пункте ветеринарного контроля оформлено на экспорт в Монголию досмотрено 0,103 тонны готовой молочной продукции, одна партия натурального мёда, 0,251 тонны мясных и 0,406 тонны рыбных консервов российских производителей.
В пресс-службе управления Россельхознадзора сообщили, что нарушений не выявлено.
Четверть тонны мясных консервов экспортировали в Монголию через Улан-Удэ
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