Четверть тонны мясных консервов экспортировали в Монголию через Улан-Удэ

За неделю проконтролировано 189 тонн продукции отечественного производства



С 25 по 29 июля на железнодорожной станции Улан-Удэ специалисты Россельхознадзора проконтролировали выгрузку 105 партий общим весом 189 тонн подконтрольной продукции отечественного производства.



На Улан-Удэнском пункте ветеринарного контроля оформлено на экспорт в Монголию досмотрено 0,103 тонны готовой молочной продукции, одна партия натурального мёда, 0,251 тонны мясных и 0,406 тонны рыбных консервов российских производителей.



В пресс-службе управления Россельхознадзора сообщили, что нарушений не выявлено.



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