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Четверть тонны мясных консервов экспортировали в Монголию через Улан-Удэ

Четверть тонны мясных консервов экспортировали в Монголию через Улан-Удэ
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
За неделю проконтролировано 189 тонн продукции отечественного производства

С 25 по 29 июля на железнодорожной станции Улан-Удэ специалисты Россельхознадзора проконтролировали выгрузку 105 партий общим весом 189 тонн подконтрольной продукции отечественного производства.

На Улан-Удэнском пункте ветеринарного контроля оформлено на экспорт в Монголию досмотрено 0,103 тонны готовой молочной продукции, одна партия натурального мёда, 0,251 тонны мясных и 0,406 тонны рыбных консервов российских производителей.

В пресс-службе управления Россельхознадзора сообщили, что нарушений не выявлено.  
Россельхознадзор

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