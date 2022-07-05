Бурятия заняла 52 место в рейтинге регионов по качеству дорог

Авторы рейтинга оценили состояние дорог в республике



В рейтинге регионов по качеству региональных или межмуниципальных и местных автодорог Бурятия заняла 52 место из 85-ти. Исследование представило РИА Новости. В рейтинге регионы сравнивались по доле автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, по итогам 2020 года.



В исследовании отмечает, что доля автодорог регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, составляет в республике 45,5 %.



Иркутская область и Забайкальский край занимают 61 и 66 строчки рейтинга соответственно. Во всех трёх регионах доля региональных или межмуниципальных и местных автодорог, отвечающих нормативным требованиям, оказалась ниже среднего значения по стране, составляющего 50,4%. При этом плотность автодорог с твёрдым покрытием на 1000 кв.м в Бурятии составляет 26,7 км, в Иркутской области - 31,7 км и в Забайкальском крае – 31,4 км (среднее значение по России – 64 км).



По статистике, в стране почти половина дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в стране не отвечает нормативным требованиям. Как правило, отмечают эксперты, сложнее всего обеспечивать долговременное качество дорожного покрытия в северных регионах.



Кроме того, состояние дорожного хозяйства зависит от экономической ситуации в регионе в целом, от его финансовых возможностей. Так, в некоторых северных регионах, имеющих мощную экономическую базу, состояние дорог не только не хуже, но даже лучше, чем в регионах Центральной России.



Все автомобильные дороги делятся на три типа – федерального, регионального (межмуниципального) и местного значения. При этом в подавляющем большинстве российских регионов более 90% всех автотрасс общего пользования приходится именно на дороги регионального и местного значения. Как показало исследование, в 47 субъектах Федерации доля дорог регионального или местного значения, отвечающих нормативным требованиям, ниже общероссийского уровня, и, соответственно, выше общероссийского уровня состояние дорог в 38 регионах.



Лидером рейтинга стала Москва, где нормативным требованиям отвечает 97,5% региональных или местных трасс. В лидирующую группу также входят ХМАО, Краснодарский край, Ингушетия, Челябинская область, где более 80% дорог соответствуют требованиям.



Хуже всего ситуация обстоит в Архангельской области, где в норматив укладывается лишь 10,3% региональных и местных дорог (при этом эксперты отмечают, что в области наблюдается позитивная динамика, и доля дорог, соответствующих требованиям, в последние годы растет). Ещё в семи регионах доля региональных и местных дорог, отвечающих нормативам, находится в диапазоне от 20% до 30%.



По мнению экспертов РИА Новости, в ближайшей перспективе доля дорог, отвечающих нормативным требованиям, будет расти. В плане правительства на 2023-2027 годы заложено более 250 мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту дорог. План коснётся всех видов дорог – федеральных, региональных, межмуниципальных и местных. Главная цель работы – довести до нормативного состояния 85% дорог в 105 крупнейших агломерациях и более 50% дорог – в регионах.



Таким образом, ситуация должна постепенно улучшаться в тех регионах, где качество дорог пока ниже среднероссийского уровня и как минимум не ухудшаться там, где доля качественных дорог и сейчас высока.

